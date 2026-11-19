Capodanno 2027 a Ragusa: Dargen D’Amico in concerto in piazza Libertà

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Sarà Dargen D’Amico ad accompagnare Ragusa verso il 2027. Il Comune ha scelto il cantautore e produttore milanese come ospite del concertone di Capodanno, in programma giovedì 31 dicembre in piazza Libertà. Il brindisi di mezzanotte, quest’anno, avrà la sua voce.

Tra le figure più originali della scena musicale italiana contemporanea, Dargen D’Amico porterà sul palco ragusano i suoi brani più conosciuti, in uno spettacolo che il Comune descrive come pensato per far cantare e ballare tutte le generazioni. Il pubblico ibleo lo conosce già: nell’agosto del 2024 aveva conquistato la piazza di Pozzallo durante il Marefestival.

Il programma della serata

La festa sarà un programma musicale continuo. Si comincia con un dj set in apertura per scaldare l’atmosfera, poi il concerto dal vivo di Dargen D’Amico, che porterà la piazza fino al brindisi di mezzanotte. Dopo il live, un secondo dj set per continuare a festeggiare l’inizio del nuovo anno.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ragusa con il patrocinio della Provincia di Ragusa.

Cassì: «A breve il programma del Natale»

«Abbiamo voluto dare alla nostra città e a tutti coloro che sceglieranno Ragusa per le festività un appuntamento di grande richiamo per salutare insieme l’arrivo del 2027», dichiara il sindaco Peppe Cassì. «Piazza Libertà sarà il cuore pulsante della Festa e con lei tutto il Centro e l’intera città. Nei prossimi giorni pubblicheremo l’intero programma del nostro Natale, coinvolgente e ricco di sorprese».

Il nome del protagonista arriva con largo anticipo, a sei settimane dalla notte di San Silvestro: un segnale per chi sta già pensando a dove trascorrere le feste. Il resto del calendario natalizio, promette l’amministrazione, sarà svelato a breve.

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