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Ragusa, il Teatro Badia apre la stagione con «Hybrid» e premia Canzonieri e Arezzo
26 Ott 2026 21:08
Sala gremita al Teatro Badia di Ragusa per la presentazione di “Hybrid”, la nuova rassegna con cui il neonato circolo culturale apre la sua stagione: dodici spettacoli tra teatro contemporaneo, comicità, teatro d’arte e musica. A promuoverla sono PalcoUno e ManiaCreativa, con la cura di Maurizio Nicastro e Pino Migliorisi, e il pubblico ha potuto incontrare da vicino gli artisti protagonisti dei prossimi mesi.
Nella stessa serata è stata presentata anche la nuova stagione dell’AGiMus, che per il 2027 propone sei appuntamenti raccolti sotto il titolo “Pomeriggi in musica”.
Il momento più emozionante è stato la prima edizione del premio Mascherone Barocco, pensato per valorizzare personalità che si sono distinte nel panorama artistico e culturale. Il riconoscimento è andato all’attrice Alice Canzonieri, per la capacità di conquistare il pubblico al cinema, in tv e sul palcoscenico, e a Giovanni Arezzo, premiato per l’originalità del suo percorso artistico e per aver saputo valorizzare il patrimonio della tradizione proiettandolo verso il futuro.
Il primo appuntamento di “Hybrid” è in programma venerdì 30 e sabato 31 ottobre alle 20 con “Odissea, femminile plurale”, spettacolo scritto e interpretato da Alice Canzonieri e Federica Gurrieri, che inaugurerà ufficialmente il percorso del circolo.
L’ingresso è riservato ai soci del circolo culturale Teatro Badia. Il tesseramento dà accesso ad abbonamenti dedicati, al servizio TaxiGroup per il trasferimento da casa al teatro e ritorno e a sconti in alcune attività del centro storico di Ragusa. Il biglietto costa 15 euro, con riduzioni per gli under 16 e gli over 65. Informazioni sulla pagina Facebook “Teatro Badia Circolo Culturale” e ai numeri 333 4183893 e 338 4962613.
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