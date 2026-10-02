Sei posti letto per rafforzare il Pronto soccorso e gestire in maniera più appropriata i pazienti che, dopo la prima valutazione, hanno bisogno di ulteriori accertamenti o di un periodo di monitoraggio. È la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, che sarà attivata martedì 6 ottobre alle ore 10. La […]
Scontro tra due auto alle porte di Santa Croce Camerina: due feriti
02 Ott 2026 23:31
Un incidente si è verificato questa mattina alle porte di Santa Croce Camerina. Due auto, un’Audi e una Mercedes, si sono scontrate lungo la strada provinciale 20, l’arteria che collega Santa Croce a Comiso, all’atezza del bivio per Scoglitti e in direzione del Museo archeologico di Kamarina.
L’incidente si è verificato nei pressi di un incrocio, a meno di un chilometro da Santa Croce. L’impatto non è stato particolarmente violento: le due auto hanno riportato seri danni, ma i due conducenti (nelle due auto pare non ci fossero passeggeri ) hanno riportato ferite non gravi. Entrambi sono stati medicati in ospedale a Vittoria.
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