Scontro tra due auto alle porte di Santa Croce Camerina: due feriti

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Un incidente si è verificato questa mattina alle porte di Santa Croce Camerina. Due auto, un’Audi e una Mercedes, si sono scontrate lungo la strada provinciale 20, l’arteria che collega Santa Croce a Comiso, all’atezza del bivio per Scoglitti e in direzione del Museo archeologico di Kamarina.

L’incidente si è verificato nei pressi di un incrocio, a meno di un chilometro da Santa Croce. L’impatto non è stato particolarmente violento: le due auto hanno riportato seri danni, ma i due conducenti (nelle due auto pare non ci fossero passeggeri ) hanno riportato ferite non gravi. Entrambi sono stati medicati in ospedale a Vittoria.

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