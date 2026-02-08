L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha conferito al dottor Claudio Caruso l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto 3 di Modica, al termine della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio. Medico chirurgo con attestato di formazione specifica in Medicina Generale, Caruso vanta una lunga esperienza nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali e nella gestione […]
Due incidenti a Vittoria: auto si capotta alla scuola Marconi. Scontro sulla strada per l’aeroporto
08 Feb 2026 11:01
Un’auto si capotta e finisce contro la recinzione che delimita il cantiere dell’Istituto professionale Marconi di Vittoria. Il conducente è stato tirato fuori dall’auto e traspoortato in ospedale. Per lui, per fortuna, nulla di grave. L’auto è stata danneggiata così come la lamiera della recinzione, sul lato di via San Martino.
Un altro incidente si è verificato, sempre nella serata di ieri, lungo la strada provinciale che da Vittoria conduce in direzione dell’aeroporto. Anche in questo caso, si registrano danni alle vetture e feriti di lieve entità. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it