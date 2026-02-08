Due incidenti a Vittoria: auto si capotta alla scuola Marconi. Scontro sulla strada per l’aeroporto

Un’auto si capotta e finisce contro la recinzione che delimita il cantiere dell’Istituto professionale Marconi di Vittoria. Il conducente è stato tirato fuori dall’auto e traspoortato in ospedale. Per lui, per fortuna, nulla di grave. L’auto è stata danneggiata così come la lamiera della recinzione, sul lato di via San Martino.

Un altro incidente si è verificato, sempre nella serata di ieri, lungo la strada provinciale che da Vittoria conduce in direzione dell’aeroporto. Anche in questo caso, si registrano danni alle vetture e feriti di lieve entità. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria.

