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Modica Gospel Academy vola a Monaco: il 3 dicembre sul palco con la Nazionale Gospel
06 Nov 2026 21:24
Un viaggio che porta il nome di Modica oltre i confini nazionali: il 3 dicembre la Modica Gospel Academy salirà sul palco dell’Espace Léo Ferré, nel Principato di Monaco, per il Concerto di Natale dell’Italian Gospel Choir, il Coro Gospel Nazionale.
L’evento è organizzato dal COMITES di Monaco e sarà presentato da Ezio Greggio. Sul palco si ritroveranno cento tra i migliori coristi d’Italia. Per l’Academy, entrata ufficialmente nella Nazionale Italiana Gospel il 23 agosto 2025, è il coronamento di anni di studio, sacrifici e passione per questo genere.
A guidare il gruppo sarà il Maestro Giorgio Rizza. Queste le voci che rappresenteranno Modica e la Sicilia.
Soprani: Sara Agosta, Marcella Bonomo, Pina Cataldi, Eleonora Micieli, Gioena Nania, Chiara Pluchino, Elma Rizza, Maria Concetta Zaccone.
Contralti: Carla Barone, Dalila Causarano, Irene Petrolo, Tiziana Rizza.
Tenori: Gianluca Burderi, Donatello Barone, Saro Cannizzaro, Roman Boiko.
«È un motivo di enorme orgoglio poter rappresentare Modica in un contesto musicale così prestigioso», dice il direttore Giorgio Rizza, ricordando che dietro la partecipazione ci sono impegno, studio, passione e il lavoro di tante persone che credono nel valore del gospel come strumento di incontro e condivisione.
Il gruppo era già stato protagonista di recente: la laurea di Elma Rizza diventata un concerto con la Modica Gospel Academy.
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