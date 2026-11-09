Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Santa Croce, le proposte dei cittadini nell’urna del Laboratorio camarinense
09 Nov 2026 14:36
Una mattinata di incontro e ascolto in piazza Vittorio Emanuele II. Domenica 8 novembre il Laboratorio Politico Camarinense ha portato in piazza il gazebo con l’urna per le idee dei cittadini: chi si è fermato ha potuto confrontarsi con i rappresentanti del gruppo e lasciare, in forma anonima, proposte su ciò che ritiene necessario migliorare a Santa Croce Camerina.
Secondo il Laboratorio l’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa, con numerosi cittadini che si sono fermati al gazebo. Per il gruppo è stata la conferma dell’importanza di restituire ai cittadini uno spazio di ascolto e confronto, mettendo al centro le esigenze reali del territorio.
«Crediamo che amministrare e fare politica significhi innanzitutto conoscere il proprio territorio, valorizzarne le risorse e saper ascoltare chi lo vive quotidianamente. Il Laboratorio mette a disposizione esperienze, competenze e una propria visione di sviluppo, nella convinzione che il confronto con la comunità possa arricchirla e renderla ancora più concreta e condivisa», spiegano dal Laboratorio.
Per il gruppo la giornata è l’avvio di un percorso. Nei prossimi giorni le schede raccolte saranno analizzate e le indicazioni dei cittadini messe a confronto con le idee, le proposte e i progetti già in elaborazione. L’obiettivo è individuare le priorità, approfondire le criticità e trasformare i contributi in proposte concrete per la crescita di Santa Croce Camerina: dalla qualità dei servizi alla valorizzazione del patrimonio territoriale, dalle opportunità di sviluppo economico e turistico alla sostenibilità.
Il Laboratorio Politico Camarinense ringrazia i cittadini che hanno partecipato con la loro presenza e le loro idee.
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