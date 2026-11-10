Scicli, addio primarie nel centrosinistra: in campo Riccotti, Buscema e Mirabella

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Una riunione fiume, quella di ieri sera, dalla quale esce un dato, se non certo, di sicuro evidente. Nel centrosinistra la strada delle primarie, chieste con estrema convinzione da Italia Viva e Partito Socialista nella scelta del candidato sindaco unitario del centrosinistra, si avvia sulla strada del tramonto. A prendere contezza di un percorso a senso unico sono proprio queste due forze politiche che da due mesi hanno “pregato e strapregato” per andare ad un primo confronto con la città ma che alla fine hanno trovato un muro di gomma.

Rimangono, quindi, in campo le tre candidature di cui si conoscono i nomi, Caterina Riccotti, Marianna Buscema e Bruno Mirabella. Per la prima c’è il pieno sostegno del Partito Democratico che la propone, pare senza se e senza ma, e sulla quale confluiscono Territorio, Start Scicli e la lista civica Caterina Sindaca; per la seconda Italia Viva e Partito Socialista sono convinti che potrebbe essere il nome da spendere nell’area del centrosinistra e del mondo civico e dell’associazionismo; per il terzo nome, espressione di Controcorrente di Ismaele La Vardera, si dovrebbe puntare sulle forze di sinistra e dell’area critica del tessuto sociale vicino a questo giovane deputato regionale particolarmente gradito nell’isola.

“Per oltre due mesi abbiamo creduto e lavorato affinché le primarie per Scicli potessero rappresentare il terreno comune sul quale costruire una sintesi politica e una candidatura condivisa per la nostra città – afferma Marianna Buscema –. Abbiamo atteso, dialogato e lavorato per favorire una convergenza. Oggi dobbiamo però prendere atto che il tavolo non intende percorrere la strada delle primarie. Ci dispiace, perché riteniamo che sia stata persa un’importante occasione per dare voce alla città e costruire un progetto comune attraverso un confronto aperto e democratico, capace di affrontare i problemi della comunità, valorizzare le risorse del territorio e offrire una reale prospettiva di cambiamento”.

Il Partito Democratico, che crede fermamente nella forza e nelle capacità di Caterina Riccotti, si dice rispettoso delle altre candidature “senza alcuna volontà di alimentare divisioni personali” ed annuncia la prosecuzione di un “percorso avviato mantenendo aperto il confronto con tutte le forze dell’area progressista. Il dialogo e la ricerca di una sintesi politica e programmatica restano la strada da percorrere per giungere a una candidatura condivisa – sono le assicurazioni del Pd –. Il nostro obiettivo è costruire un progetto ampio e unitario, capace di offrire a Scicli un’alternativa credibile, solida ed in grado di governare”.

Dall’area che sostiene la candidatura di Bruno Mirabella si attende solo l’annuncio dell’arrivo in città di Ismaele La Vardera, che dovrebbe essere prossimo e che dovrebbe dare l’imprimatur ad una discesa in campo di colui che è stato vice sindaco, nella legislatura dell’apprezzato Enzo Giannone, e che ha fatto delle battaglie ambientali il suo punto di forza.

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