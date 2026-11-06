Scicli, il campo largo prende forma all’assemblea di Territorio: sostegno a Riccotti

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Start Scicli, Partito Democratico, Libertà Popolare, Partito Socialista, Italia Viva, Caterina Sindaco. Sigle, queste, che cominciano a delineare la formazione che dovrebbe dare vita al campo largo nell’area del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027. La partecipazione dei rappresentanti di queste espressioni politiche all’assemblea di Territorio, che si è tenuta ieri sera a Scicli nella sala riunioni dell’Opera Pia Carpentieri, mostra un quadro di convergenza verso un percorso comune per andare al palazzo e governare la cosa pubblica in città.

Una “kermesse politica” affollata alla quale hanno partecipato rappresentanti provinciali e locali del movimento Territorio, dal segretario provinciale Mario Cutello, sindaco di Chiaramonte Gulfi, al presidente provinciale Vincenzo Iurato, all’onorevole Nello Di Pasquale, fondatore storico del movimento, ad Andrea Di Benedetto, vicepresidente del consiglio comunale di Scicli, e Bartolo Drago, coordinatore cittadino.

Forte di una presenza sul territorio ibleo di oltre 15 anni, il movimento guarda con attenzione al percorso politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Su Scicli il movimento ha ribadito il sostegno alla candidata sindaco Caterina Riccotti che, nel suo intervento, ha parlato di visione, passione, condivisione, programmazione ed entusiasmo nel lavorare per raggiungere il traguardo del governo di una città che guarda con attenzione a una candidatura unitaria alla massima carica amministrativa.

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