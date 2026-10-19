Partita a scacchi al Consiglio comunale di Scicli: si scaldano i motori per le Amministrative

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

L’ingresso dell’attuale presidente del Consiglio comunale di Scicli, Desirè Ficili e del consigliere Lorenzo Bonincontro in Fratelli d’Italia è ufficiale. La presentazione è fissata per venerdì, alle 12, a palazzo Busacca. Lo annuncia il partito che sarà presente a Scicli con il coordinatore provinciale Giovanni Moscato, il commissario regionale l’onorevole Luca Sbardella, il senatore Salvo Sallemi ed il parlamentare regionale Giorgio Assenza. Non ci sarà, però, il coordinatore cittadino perchè dimissionario da alcuni giorni per forti frizioni interne che hanno portato Alessandro Paternò alla decisione estrema di lasciare, per evitare che arrivasse, sulla sezione locale, un commissariamento dall’alto.

Con Desirè Ficili e Lorenzo Bonincontro va a formarsi in Consiglio comunale il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, assente nella legislatura in corso. “E’ un passaggio importante, che rafforza il nostro progetto politico e testimonia la volontà di costruire una presenza sempre più solida e incisiva sul territorio – spiega una nota del partito – è un punto di partenza per affrontare con determinazione le sfide che attendono la nostra città. Verranno presentate le linee di impegno del partito e le prospettive del lavoro politico e consiliare e verranno tracciate le prossime tappe di un percorso politico che punta a rafforzare il radicamento del partito ed il suo ruolo nel centrodestra cittadino”. Quando si parla di ruolo nel centrodestra si ipotizza che non ci saranno divisioni. Coalizione attesa a nuove prospettive, con il sindaco Mario Marino che si avvia ad ufficializzare il suo ingresso in Forza Italia. E l’accasarsi nel partito del commissario regionale Nino Minardo, vuol dire che il primo cittadino, alle elezioni di primavera, non porterà più la veste civica con la quale ha governato nell’attuale legislatura.

Il centrosinistra si avvia a trovare l’unità che al momento non c’è. C’è, invece, un primato per quanto riguarda l’area che sostiene il candidato a sindaco proposto dal Partito Democratico, Caterina Riccotti. E’ stata ufficializzata la nascita della prima lista civica denominata “Caterina Sindaca” con coordinatore Peppe Zisa affiancato da Gabriella Portelli. E’ una lista nata da un movimento spontaneo composto “da uomini e donne che operano nel mondo dell’associazionismo, del sociale e dello sport e che da sempre sono attivi nella vita della città mettendo a disposizione energie, competenze ed impegno per la comunità per un cammino da costruire insieme con idee, passione e responsabilità”.

© Riproduzione riservata