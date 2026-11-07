Scicli, il centrosinistra si arena sulle primarie: Riccotti o Buscema?

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Solo presenze di cortesia. Almeno per alcune sigle che hanno partecipato, nei giorni scorsi, all’assemblea del movimento Territorio. Tutta in salita la strada verso un candidato a sindaco unitario nell’area vasta del centrosinistra, almeno in questo momento in cui non si sta trovando la convergenza su un nome.

Presenza di cortesia da parte della lista Libertà Popolare, con Peppe Puglisi motore di questa espressione politica e popolare che guarda verso un “centro” moderato che sia espressione di una comunità vocata alla solidarietà, all’impegno sociale, alla condivisione. Presenza di cortesia anche da parte di Italia Viva e Partito Socialista, che vedono allontanarsi la convergenza sulla proposta di primarie per la scelta del candidato a sindaco, al momento sui due nomi in campo: quello di Caterina Riccotti, espressione del Partito Democratico, e quello di Marianna Buscema per Italia Viva e Partito Socialista. Fermamente convinti sulla candidatura a sindaco di Caterina Riccotti non solo il Partito Democratico ma anche la lista civica Start Scicli, vicina fin dalla sua costituzione proprio a quest’ultima.

Lo scenario politico e civico, che va verso le elezioni amministrative del 2027, comincia a essere chiaro anche se con nubi sparse sul cielo sciclitano. “Sul tavolo da due mesi, la nostra proposta delle primarie non ha trovato sintesi – commenta Marianna Buscema di Italia Viva –. Gli attori invitati alla discussione sulle primarie non hanno dato alcun segnale. Entro il mese di novembre spero che facciano capire che posizione hanno e in quale direzione andranno. Non si può ancora non decidere sulla proposta delle primarie”.

C’è intanto grande attesa su cosa facciano le forze di centro. L’annuncio di Noi Moderati di avere un candidato sindaco da portare al tavolo provinciale, nella persona di Guglielmo Cartia, non fa una grinza. Anche l’annuncio del parlamentare Ignazio Abbate sulla nascita del gruppo all’Ars formato da Dc (partito al quale Abbate appartiene), Udc e Noi Moderati fa pensare che si guardi con attenzione proprio a Cartia.

Silenzio al momento dal centrodestra, anche se l’ipotesi di Mario Marino candidato sindaco non è solo ipotesi ma certezza, vista la sua ampia disponibilità a riproporsi alla massima carica istituzionale della città. Anche la sinistra, al momento silenziosa, guarda a un ruolo forte in città e potrebbe proporre Bruno Mirabella alla sindacatura. Il tutto mentre si lavora alla formazione delle liste civiche che dovrebbero presentarsi al giudizio degli elettori per dare forza ai candidati a sindaco e per comporre la geografia consiliare con simboli e nomi.

© Riproduzione riservata