Modica Innova: una partecipata cerimonia conclude i tre giorni dell’hackathon

L’hackathon “Modica Innova”, conclusosi dopo tre giorni intensi di attività, si è rivelato un successo sia per la partecipazione che per i risultati raggiunti. L’assessore alla Mobilità urbana ed extraurbana, Antonio Drago, ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento della comunità, sottolineando che l’evento rappresenta un punto di svolta nella promozione di una cittadinanza attiva, in particolare su temi centrali come la mobilità sostenibile e innovativa.

Un successo di partecipazione e dialogo

L’iniziativa ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da vari settori come design, tecnologia, marketing, business e scienze umanistiche. Associazioni locali, tra cui Modiverso e Sprintaly, che hanno contribuito a stimolare il dibattito. Grandi aziende del territorio, un segnale di una città vivace e pronta a investire nel proprio futuro.

Drago ha evidenziato che la massiccia partecipazione all’auditorium di Piazza Matteotti ha confermato l’importanza di progetti di questo tipo per costruire un dialogo tra amministrazione, cittadini e imprese: “Abbiamo vinto come comunità, dimostrando che Modica è pronta a scommettere sul domani.”

Obiettivi raggiunti e prospettive future

L’hackathon ha permesso di stimolare idee innovative che combinano inclusione, innovazione e spirito di comunità. Coinvolgere giovani studenti e professionisti tra i 20 e i 45 anni in un dialogo creativo e collaborativo. Gettare le basi per progetti concreti destinati a migliorare la mobilità, il rispetto per l’ambiente e la qualità della vita.

Drago ha inoltre sottolineato l’importanza di trasformare le proposte in azioni concrete e fattibili, per garantire un impatto positivo e duraturo sulla città.

Un modello per l’innovazione in Sicilia

Concludendo, l’assessore ha affermato che l’hackathon rappresenta un nuovo modello di collaborazione, rendendo Modica un punto di riferimento per l’innovazione in Sicilia. La città si è dimostrata capace di unire diverse competenze e visioni, costruendo un futuro basato su sostenibilità, partecipazione e modernità: “Questo è solo l’inizio di un percorso che renderà Modica ancora più inclusiva e attenta alle reali esigenze dei suoi cittadini.”

