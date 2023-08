Motocross a Costa di Carro, il parco extra-urbano alla periferia di Sampieri, in barba ai divieti

Tutelare il parco è salvaguardarlo anche dalla spericolata azione di crossisti che nei fine settimana “tessono” l’intera area naturalistica sita nel tratto di costa fra Cava d’Aliga e Sampieri. Lo fanno fregandosene dei divieti, delle restrizioni che impone la tutela di un parco naturalistico. Unico, quello di Costa di Carro, per essere proprio in riva al mare, rasentando la scogliera che si affaccia in alcuni tratti a picco ed in alcuni tratti bassi quasi a toccare l’acqua. La fotografia è stata scattata mentre due giovani giravano in lungo e largo per il parco.

Una pratica sportiva che và praticata nei luoghi non tutelati. Ma l’adrenalina a volte fa fare cose fuori dalla norma.

“La situazione in mano deve prenderla l’ente comunale che deve fare un’azione nei confronti di chi dirige le aree demaniali e credo che essendo a ridosso del mare anche la guardia costiera, i tre enti devono sedersi attorno ad un tavolo per avviare la rivalutazione del sito, ricordo che il sentiero 422 del CAI, il Club Alpino Italiano, attraversa detta area ove è possibile vedere la segnaletica bianca e rossa – ha commentato nel suo profilo fb Claudio Trovato guardando la foto dei crossisti in attività in giro a bordo delle loro moto per il parco di Costa di Carro – devono essere cercate e trovate azioni mirate ad una buona pulizia del sito, ad una sistemazione e revisione del sentiero, ad una buona pubblicità del cammino e nelle strutture murarie magari delle attività di ristorazione o altro. Le proposte sono tante la volontà di fare poca… ricordo che negli ultimi anni è stato attenzionato da parte dei cittadini e delle loro associazioni, il resto latita nel silenzio assoluto”.