Ispica apre le “Settimane Blu”: due giorni tra mare, pesca, biodiversità e gusto

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Il mare come identità, risorsa da tutelare e patrimonio da raccontare. È questo il filo conduttore della prima tappa di “Settimane Blu”, la rassegna itinerante promossa dal GAC dei Due Mari, che prenderà il via sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 in Piazza dell’Unità d’Italia a Ispica.

Per due giornate la città sarà al centro di un viaggio dedicato alle identità della pesca e del mare del territorio costiero compreso tra Siracusa e Ragusa. Un progetto che, tra settembre e ottobre, attraverserà sette Comuni della Sicilia sud-orientale, portando nelle piazze attività, incontri, esperienze e iniziative dedicate alla cultura marinara e alla sostenibilità.

Ispica inaugura il viaggio delle “Settimane Blu”

La scelta di Ispica come prima tappa assume un valore particolare per una città che ha nel mare, nel turismo e nel paesaggio alcuni degli elementi distintivi della propria identità.

«Siamo particolarmente lieti che Ispica sia la prima tappa delle Settimane Blu, una manifestazione che accende i riflettori sul valore del mare, sulla bellezza delle nostre coste e sul legame profondo tra la nostra comunità e il territorio», sottolinea il sindaco Pierenzo Muraglie.

L’iniziativa punta così a mettere insieme promozione del territorio e consapevolezza ambientale, valorizzando le spiagge e le acque di Ispica, insignite della Bandiera Blu, e richiamando al tempo stesso l’attenzione sulla necessità di proteggere l’ambiente marino.

Sabato tra biodiversità, realtà virtuale e cucina

Il programma prenderà il via sabato 12 settembre alle 19 con l’apertura dell’area espositiva. Tra le principali attrazioni ci sarà la Stanza del Mare, un percorso dedicato alla fauna marina del Mediterraneo accompagnato dalla presenza di un biologo marino.

Spazio anche alla tecnologia con le esperienze immersive subacquee in realtà virtuale, che permetteranno al pubblico di esplorare i fondali dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica. Non mancheranno inoltre attività ludico-ricreative dedicate ai bambini.

Alle 20 i riflettori si sposteranno sulla cucina con lo show cooking dello chef e docente Giovanni Fichera, protagonista di una dimostrazione dedicata ai prodotti della pesca.

Alle 21, invece, sarà il momento di “Corti di mare”, con la proiezione di una selezione di cortometraggi tematici curata dal CineClub 262.

A completare il percorso ci saranno la mostra fotografica “Mare, Profumo di Mare”, curata dall’Associazione Phorisma, e “Immagini di un territorio”, un racconto attraverso fotografie e filmati sulla pesca e sull’industria ittico-conserviera locale. L’area espositiva resterà aperta fino alla mezzanotte.

Domenica il viaggio continua nei fondali di Capo Milazzo

La seconda giornata, domenica 13 settembre, riproporrà la stessa formula e gli stessi orari, ma con una nuova esperienza immersiva.

Questa volta la realtà virtuale condurrà i visitatori alla scoperta dei fondali dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, offrendo un’esperienza capace di unire divulgazione, tecnologia e conoscenza dell’ambiente marino.

Alle 20 spazio invece ai sapori del Mediterraneo con una degustazione di conserve ittiche delle aziende Adelfio e Campisi. Le mostre e il percorso dedicato alla pesca e al territorio resteranno visitabili fino alle 24.

“Un’occasione per riscoprire il legame con il mare”

Per l’assessore alla Valorizzazione del patrimonio naturalistico, alla Bandiera Blu e Ga, allo Sviluppo Economico e ai Servizi sociali Sonia Calabrese, la manifestazione rappresenta soprattutto uno strumento per avvicinare cittadini, famiglie e turisti alla cultura del mare.

«Le Settimane Blu rappresentano un modo coinvolgente e immediato per avvicinare cittadini, famiglie e turisti al mondo del mare e alla sua tutela», afferma Calabrese, evidenziando la varietà delle iniziative previste a Ispica.

L’obiettivo è trasformare le due giornate in un’occasione di conoscenza e partecipazione, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla tutela di quella che viene definita «la nostra risorsa più preziosa».

Da Ispica a Portopalo: sette tappe tra Ragusa e Siracusa

Dopo l’apertura a Ispica, il calendario delle Settimane Blu proseguirà in altri sei Comuni. Il 19 e 20 settembre sarà la volta di Pozzallo, in Piazza delle Rimembranze; il 26 e 27 settembre la rassegna arriverà ad Avola, nel Borgo Marinaro al piazzale Molo.

Il 3 e 4 ottobre appuntamento a Pachino, in Piazza Vittorio Emanuele, mentre il 10 e 11 ottobre sarà Modica a ospitare la manifestazione in Piazza Giacomo Matteotti. Il 17 e 18 ottobre toccherà a Noto, al Lido di Noto in Piazza Belvedere, prima della tappa conclusiva del 24 e 25 ottobre a Portopalo di Capo Passero, in Via Lucio Tasca.

L’ingresso e la partecipazione a tutte le attività sono gratuiti.

Per il programma completo e tutte le informazioni è possibile consultare il sito ufficiale delle Settimane Blu.

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