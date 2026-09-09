Festacrante in Centro: Ragusa Superiore torna a vivere tra musica, spettacolo e intrattenimento

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Il cuore di Ragusa Superiore si prepara a riaccendersi dopo la pausa estiva. Strade e piazze del centro storico torneranno a trasformarsi in luoghi di incontro, musica e spettacolo grazie alla nuova parte del programma di Festacrante in Centro, la rassegna promossa dal Centro Commerciale Naturale I Tre Ponti con il patrocinio del Comune di Ragusa. Cinque appuntamenti gratuiti, distribuiti tra settembre e ottobre, accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso fatto di teatro, musica dal vivo, sonorità internazionali, tradizioni celtiche e ritmo. Un programma pensato non soltanto per offrire intrattenimento, ma anche per contribuire concretamente a mantenere vivo, frequentato e attrattivo il centro della città.

Ragusa Superiore riparte dalla cultura e dall’intrattenimento

La nuova fase di Festacrante in Centro prenderà il via venerdì 11 settembre alle 20.30 in via Roma con I Sonnambuli e lo spettacolo “L’Ottimismo!”, che vedrà protagonisti Fabio Manenti, Michele Arezzo e Peppe Arezzo. Sarà questo il primo appuntamento di un calendario costruito per intercettare gusti differenti e portare nuovamente il pubblico negli spazi del centro storico, attraverso proposte capaci di alternare spettacolo, musica e momenti di partecipazione.

L’iniziativa nasce infatti con una precisa idea di fondo: rendere il centro di Ragusa un luogo da vivere e non semplicemente da attraversare. La presenza di eventi nelle vie e nelle piazze contribuisce a creare movimento, occasioni di socialità e un’atmosfera capace di valorizzare anche il tessuto commerciale cittadino.

A Ragusa arriva il tributo ai Dire Straits

Venerdì 18 settembre, alle 20.30, sarà piazza San Giovanni a diventare il palcoscenico del secondo appuntamento della rassegna. Protagonisti saranno i Brother in the Straits, tribute band che proporrà un omaggio ai Dire Straits, riportando a Ragusa le atmosfere e le sonorità di una delle band più amate della storia del rock.

Una serata dedicata agli appassionati della musica dal vivo, ma anche un’occasione per vivere uno degli spazi più rappresentativi del centro in una dimensione diversa, tra note, pubblico e socialità.

Il Quartetto Lyceum protagonista in via Roma

Il programma proseguirà martedì 22 settembre alle 18.30 con l’esibizione del Quartetto Lyceum, nuovamente in via Roma. L’appuntamento aggiungerà una nuova sfumatura musicale alla rassegna, confermando la volontà degli organizzatori di costruire un cartellone variegato, capace di passare da un genere all’altro e di coinvolgere pubblici differenti.

La musica diventa così uno degli strumenti attraverso cui Festacrante in Centro punta a restituire vitalità agli spazi urbani, favorendo una fruizione più dinamica del centro storico e creando nuove occasioni di aggregazione.

Musica e danze celtiche con i Tir Na Nog

Atmosfere completamente diverse venerdì 25 settembre, quando alle 20 piazza Matteotti, nell’area delle Poste, ospiterà i Tir Na Nog. La serata sarà dedicata alla musica e alle danze celtiche, con una proposta pensata per coinvolgere direttamente il pubblico e trasformare la piazza in uno spazio di festa e partecipazione.

Il ritmo e le sonorità della tradizione celtica accompagneranno dunque un altro appuntamento della rassegna, confermando la varietà di Festacrante in Centro e la sua capacità di spaziare tra generi e forme di intrattenimento differenti.

Gran finale con la Strike Band

Il sipario sulla rassegna calerà venerdì 2 ottobre alle 18.30, ancora in via Roma, con la Strike Band. Il gruppo sarà protagonista di una serata all’insegna del Rock & Roll, del Surf & Twist, con un repertorio pensato per chiudere il programma con energia, ritmo e voglia di stare insieme.

Sarà il gran finale di cinque appuntamenti molto diversi tra loro, ma legati da un unico obiettivo: riportare persone, musica e vita nel cuore di Ragusa Superiore.

“Un centro storico vissuto è un centro storico più forte”

A sottolineare il significato della manifestazione è Elio Guastella, presidente del CCN I Tre Ponti di Ragusa, che evidenzia come i cinque appuntamenti siano accomunati dalla volontà di riportare le persone nel cuore della città. “È un progetto che mette al centro la collaborazione tra attività commerciali, istituzioni e territorio, con la convinzione che un centro storico vissuto sia un centro storico più forte, attrattivo e accogliente. Siete tutti invitati”, dichiara Guastella.

Le parole del presidente sintetizzano lo spirito dell’iniziativa: fare rete per sostenere il centro cittadino e trasformare gli eventi in uno strumento di promozione del territorio, valorizzando allo stesso tempo le attività commerciali e la dimensione sociale della città. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

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