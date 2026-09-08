Omaggio a Battiato: al Castello di Donnafugata “La cura dell’Eterno” con Rita Botto

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La musica di Franco Battiato torna a risuonare in uno dei luoghi più suggestivi del territorio ibleo. Venerdì 11 settembre 2026, alle ore 21, il monumentale Castello di Donnafugata ospiterà “Battiato Tribute – La cura dell’Eterno”, uno degli appuntamenti più attesi del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Una serata dedicata al pensiero, alla poetica e all’eredità spirituale del grande Maestro catanese.

Tra le mura della storica dimora nobiliare ragusana, musica, memoria e patrimonio architettonico si incontreranno in un evento concepito per restituire nuova vita alle pagine più celebri del repertorio di Battiato, attraverso una rilettura di grande respiro artistico.

Il Castello di Donnafugata diventa palcoscenico per Battiato

L’appuntamento porterà la musica d’autore nel cuore di uno dei luoghi simbolo del territorio ibleo. Il Castello di Donnafugata, con la sua architettura monumentale e la sua atmosfera fuori dal tempo, farà da cornice a un concerto pensato per creare un dialogo profondo tra la musica e il luogo che la accoglie.

“Battiato Tribute – La cura dell’Eterno” nasce infatti con l’obiettivo di andare oltre il semplice omaggio musicale. Il progetto vuole raccontare la dimensione spirituale e filosofica che ha attraversato l’intera produzione del cantautore catanese, trasformando le sue composizioni in un percorso di riflessione, emozione e bellezza.

Il Coro Lirico Siciliano e Rita Botto insieme per il Maestro

Sul palco saranno protagoniste le prestigiose compagini del Coro Lirico Siciliano, promotore dell’iniziativa, insieme alla partecipazione artistica di Rita Botto, interprete dalla forte personalità e dalla straordinaria intensità espressiva.

L’incontro tra la tradizione vocale del coro e le sonorità della musica d’autore darà vita a una veste inedita e monumentale dei brani simbolo di Battiato. Un intreccio tra voce, musica e suggestioni capace di accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro costruito nel segno dell’emozione.

La presenza di Rita Botto contribuirà a rendere ancora più particolare una serata che punta a mettere in dialogo sensibilità artistiche differenti, unite dalla comune matrice siciliana e dalla volontà di celebrare uno dei più importanti protagonisti della cultura musicale italiana.

“La cura dell’Eterno”, il viaggio nella poetica di Franco Battiato

Il titolo dell’evento richiama uno dei temi più profondi della poetica di Battiato: la ricerca interiore, il rapporto con l’assoluto e la tensione verso una dimensione spirituale capace di superare i confini della quotidianità.

Il concerto proporrà così un percorso attraverso alcune delle pagine più rappresentative della sua produzione, rilette attraverso la dimensione corale e la forza interpretativa degli artisti coinvolti.

Non soltanto un concerto, dunque, ma una vera esperienza culturale ed emozionale, nella quale la musica diventa strumento per mantenere vivo il patrimonio artistico e umano lasciato dal Maestro.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra porta la musica nei luoghi d’arte

L’iniziativa si inserisce nella più ampia missione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che punta sulla valorizzazione dei luoghi storici e monumentali attraverso la musica e lo spettacolo.

Il progetto del Festival è quello di decentralizzare la proposta culturale e riportarla nei luoghi che costituiscono l’identità del territorio, trasformando monumenti e siti storici in autentici palcoscenici.

© Riproduzione riservata