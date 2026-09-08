Ragusa premia i suoi giovani talenti: 38 studenti da 10 e lode

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Trentotto giovani talenti pronti a iniziare una nuova fase del loro percorso scolastico. A Ragusa torna “Talenti da 10 e lode”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per celebrare gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti.

Ragusa celebra il merito: torna “Talenti da 10 e lode”

Dopo il successo della prima edizione, l’appuntamento dedicato alle eccellenze scolastiche della città torna per il secondo anno consecutivo. Sono 38 le ragazze e i ragazzi che quest’anno riceveranno un attestato di pubblico riconoscimento per aver concluso il ciclo della scuola secondaria di primo grado con il risultato di 10 e lode.

La cerimonia è in programma venerdì 11 settembre alle ore 17, nell’Aula consiliare del Palazzo di Città. Sarà un momento di festa e condivisione che vedrà protagonisti gli studenti insieme alle loro famiglie e ai docenti che li hanno accompagnati nel percorso scolastico.

Trentotto studenti, un riconoscimento all’impegno

“Talenti da 10 e lode” nasce con l’obiettivo di valorizzare il merito anche tra i più giovani. Un riconoscimento che vuole andare oltre il semplice risultato ottenuto sui banchi di scuola, mettendo in evidenza l’impegno, la costanza e la curiosità che hanno accompagnato il percorso dei ragazzi.

Il Comune di Ragusa aveva già introdotto momenti di celebrazione per diplomati e neolaureati e, con questa iniziativa, ha scelto di estendere l’attenzione anche agli studenti che concludono la scuola media con il massimo dei voti.

Il numero dei premiati conferma la presenza in città di una generazione di giovani che si è distinta per risultati scolastici di eccellenza.

Cassì: «La nostra città è ricca di giovani»

Il sindaco Peppe Cassì sottolinea il significato della seconda edizione dell’iniziativa e il valore dei risultati raggiunti dagli studenti.

«Rinnovare questo appuntamento per il secondo anno consecutivo è per noi motivo di orgoglio», afferma il primo cittadino, evidenziando come i 38 riconoscimenti rappresentino un modo concreto per valorizzare «giovani che credono nel valore dell’impegno, della curiosità e dell’applicazione quotidiana».

Per Cassì, quella che era nata come un’estensione dei festeggiamenti riservati ai diplomati e ai neolaureati si sta trasformando in una vera e propria tradizione della comunità ragusana.

«A questi 38 studenti vogliamo dire che l’Amministrazione fa il tifo per loro: la loro determinazione è l’energia migliore per il futuro del nostro territorio», aggiunge il sindaco.

Catia Pasta: «Un punto di partenza, non il traguardo finale»

Anche l’assessora alla Pubblica Istruzione Catia Pasta pone l’accento sul valore simbolico del riconoscimento. Il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alle superiori rappresenta infatti una fase importante nella crescita dei ragazzi, chiamati ad affrontare nuove sfide e responsabilità.

«Siamo felicissimi di accogliere questa nuova generazione di studenti», dichiara Pasta, sottolineando come i 38 premiati rappresentino un ulteriore motivo per continuare a promuovere la cultura del merito.

L’attestato che sarà consegnato venerdì, spiega l’assessora, «non è il traguardo finale, ma un punto di partenza e un incoraggiamento».

Il messaggio rivolto ai giovani è quindi quello di proseguire il proprio percorso con la stessa determinazione, nella consapevolezza che studio e conoscenza possono diventare strumenti fondamentali per costruire il proprio futuro.

Il momento ufficiale si svolgerà venerdì pomeriggio nell’Aula consiliare del Palazzo di Città. Protagonisti saranno i 38 studenti ragusani da 10 e lode, insieme alle loro famiglie e agli insegnanti.

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