Conto alla rovescia per Modica-Reggina: corsa contro il tempo per l’agibilità al “Pietro Scollo”

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È iniziata la corsa contro il tempo per arrivare pronti a domenica. Al “Pietro Scollo” è atteso il grande appuntamento con la Reggina, in programma il 13 settembre alle 15 per la seconda giornata del campionato di Serie D, e sul fronte della sicurezza dello stadio arrivano importanti novità.

Il passaggio più importante è già avvenuto: nei giorni scorsi è stato effettuato il sopralluogo con la Commissione di pubblico spettacolo e i Vigili del Fuoco per verificare le condizioni necessarie all’agibilità.

Adesso si entra nella fase conclusiva. L’obiettivo è completare entro poche ore tutti gli interventi e gli adeguamenti richiesti, così da consentire una nuova verifica prima della gara e arrivare all’appuntamento con la situazione definita.

La partita con la Reggina rappresenta infatti il primo vero banco di prova per l’organizzazione del nuovo settore destinato alla tifoseria ospite. La Tribuna C del “Pietro Scollo”, costruita oltre vent’anni fa ma mai utilizzata stabilmente, è stata oggetto di un percorso di adeguamento proprio per poter accogliere i sostenitori delle squadre avversarie in condizioni di sicurezza.

Il lavoro delle ultime ore è concentrato soprattutto sul completamento delle prescrizioni emerse nel percorso di verifica.

L’obiettivo non è soltanto quello di terminare materialmente le opere, ma di assicurarsi che ogni elemento previsto per la sicurezza dello stadio sia effettivamente pronto e utilizzabile.

Tra gli aspetti centrali c’è la separazione dei flussi tra tifoseria locale e tifoseria ospite, che per anni ha rappresentato uno dei principali ostacoli all’apertura della curva.

La questione era nata proprio dalla particolare conformazione dell’impianto: il percorso previsto per l’uscita dei tifosi ospiti rischiava infatti di interferire con quello utilizzato dai sostenitori locali. Da qui la necessità di individuare una soluzione viaria e logistica capace di mantenere distinti i due percorsi.

Nell’organizzazione predisposta per la gara di domenica rientra anche il parcheggio riservato alla tifoseria della Reggina.

Il Comune ha individuato una soluzione attraverso una convenzione con la ditta Ragusa, che ha messo a disposizione la propria area di parcheggio. Un passaggio importante per completare il sistema di gestione dei tifosi ospiti e impedire sovrapposizioni con i sostenitori del Modica.

A questo si aggiunge la nuova recinzione predisposta nell’area interessata, realizzata con costi sostenibili e finalizzata a garantire una separazione fisica degli spazi.

Sono tutti tasselli che devono funzionare insieme: parcheggio, percorsi, recinzioni, accessi e deflusso della tifoseria.

La presenza dei Vigili del Fuoco nel sopralluogo assume particolare rilievo nell’ambito delle verifiche sulla sicurezza dell’impianto.

La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è infatti chiamata a verificare gli aspetti necessari per l’utilizzo dell’impianto e, nell’ambito delle procedure di sicurezza, le prescrizioni possono riguardare anche gli aspetti antincendio.

Per questo il sopralluogo già effettuato costituisce un passaggio importante, ma non va confuso con il definitivo via libera: prima della partita dovranno essere completati gli interventi richiesti e verificata la loro corretta esecuzione.

La tabella di marcia è dunque molto precisa: chiudere i lavori entro poche ore e procedere successivamente con l’ultimo controllo, in modo da arrivare a domenica senza pendenze sul fronte della sicurezza.

La vicenda della Tribuna C arriva così al momento decisivo.

L’apertura del settore ospiti era stata annunciata a luglio come uno degli interventi destinati a completare definitivamente il “Pietro Scollo”, con l’obiettivo di renderlo pienamente funzionale per il campionato di Serie D.

Ora, a pochi giorni da Modica-Reggina, il quadro appare decisamente più vicino alla soluzione. Per Modica, dunque, non sarà soltanto una partita importante sul campo. Sarà anche il momento della verità per il nuovo assetto dello stadio.

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