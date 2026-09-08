Adrenalina Festival a Scoglitti, arriva il Discobus gratuito da Ragusa: tutte le fermate e gli orari

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Scatta il conto alla rovescia per Adrenalina Festival. Mercoledì 9 settembre Scoglitti si prepara ad accogliere un grande appuntamento musicale con Carl Brave, Briga, Random e altri artisti. Per l’occasione arriva una novità importante per i giovani del territorio: un Discobus gratuito collegherà Ragusa e Scoglitti, grazie alla collaborazione tra Provincia di Ragusa, Comune di Ragusa, ditta Tumino e organizzatori della manifestazione.

Dopo le numerose tappe al Koala, il Discobus cambia destinazione e si dirige verso Scoglitti per accompagnare il pubblico al grande evento. Un servizio pensato per consentire ai partecipanti di raggiungere il festival e rientrare in sicurezza senza dover utilizzare l’auto.

Adrenalina Festival, Scoglitti si prepara alla grande notte

L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 settembre 2026 e si annuncia come una delle serate musicali più attese di questi giorni. Sul palco di Adrenalina Festival sono attesi, tra gli altri, Carl Brave, Briga e Random, nomi capaci di richiamare un pubblico giovane e numeroso.

Proprio in previsione dell’afflusso verso Scoglitti è stato predisposto il servizio Discobus gratuito, con un collegamento organizzato da Ragusa verso la località balneare e un viaggio di ritorno al termine della serata.

Discobus gratuito da Ragusa a Scoglitti

Il servizio nasce dalla collaborazione tra Provincia di Ragusa, Comune di Ragusa, ditta Tumino e organizzatori di Adrenalina Festival.

L’obiettivo è offrire un’alternativa sicura e organizzata per raggiungere l’evento, evitando che i partecipanti debbano mettersi alla guida dopo una lunga serata di musica e spettacolo.

Il bus partirà da Ragusa con tre fermate prima di raggiungere Scoglitti. La partenza è prevista alle 20 da Ibla, Parcheggio della Repubblica, quindi il mezzo passerà dallo Scalo Merci alle 20.10 e da via Brin a Marina di Ragusa alle 20.30. L’arrivo a Scoglitti è programmato per le 21 in piazza Sorelle Arduino.

Il ritorno dopo il festival: partenza da Scoglitti alle 2.15

Il servizio è stato organizzato anche per garantire il rientro al termine della manifestazione.

Il Discobus ripartirà da Scoglitti alle 2.15, con successiva fermata a via Brin alle 2.45. Il passaggio allo Scalo Merci di Ragusa è previsto alle 3.05, mentre l’arrivo finale a Ibla, al Parcheggio della Repubblica, è fissato per le 3.15.

Una tabella di marcia pensata quindi per accompagnare i partecipanti sia all’andata sia al ritorno, coprendo l’intera serata dell’Adrenalina Festival.

Prenotazione obbligatoria: c’è tempo fino alle 12 del 9 settembre

Per utilizzare il Discobus gratuito è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 9 settembre 2026.

Non saranno accettate richieste oltre la scadenza, poiché il numero definitivo dei partecipanti servirà per organizzare il numero necessario di autobus.

È inoltre importante utilizzare una sola email per ogni iscrizione, evitando di effettuare più registrazioni per la stessa persona con indirizzi differenti.

La registrazione viene acquisita automaticamente al momento dell’invio del modulo, mentre la conferma definitiva sarà comunicata via email nel pomeriggio del 9 settembre dall’indirizzo dell’Informagiovani del Comune di Ragusa.

Cambi di dati e disdette: come comportarsi

In caso di necessità di modificare i dati già inseriti, sarà possibile ricompilare il modulo utilizzando la stessa email della prima registrazione. Il sistema provvederà ad aggiornare automaticamente la richiesta.

Chi invece dovesse rinunciare al viaggio per un imprevisto è invitato a comunicare tempestivamente la disdetta all’indirizzo dell’Informagiovani del Comune di Ragusa.

Come prenotare il Discobus

Il modulo di iscrizione è disponibile online e deve essere compilato entro le ore 12 del 9 settembre 2026.

Modulo di prenotazione Discobus

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