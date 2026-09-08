Da Ragusa all’Ariston: l’Onorata Società conquista la finale di Sanremo Rock

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Da Ragusa al Teatro Ariston di Sanremo. L’Onorata Società è pronta a vivere una nuova, importante sfida musicale: l’11 e il 12 settembre la band ragusana sarà protagonista della fase finale della 39ª edizione di Sanremo Rock & Sanremo Trend, nella prestigiosa Sala Rossa del Teatro Ariston.

Un appuntamento che rappresenta un traguardo significativo per il gruppo siciliano, chiamato a confrontarsi con alcuni dei migliori artisti emersi nel lungo percorso di selezione della manifestazione organizzata da Nove Eventi srl.

Dalla scena ragusana al palco dell’Ariston

L’Onorata Società arriva alla finalissima dopo una stagione particolarmente intensa, che ha visto migliaia di candidature provenienti da tutta Italia. La band porterà sul palco di Sanremo la propria identità musicale e un brano originale dal titolo “Fratelli di Taglia”, già capace di sintetizzare attraverso ironia e provocazione il carattere della formazione ragusana.

Il titolo è un gioco di parole che introduce una canzone dal tono dissacrante, costruita come una critica alla distanza sempre più evidente tra la classe dirigente e i problemi concreti del Paese.

“Fratelli di Taglia”, una canzone contro la distanza dalla realtà

Il brano nasce da una riflessione amara ma allo stesso tempo ironica sulla società contemporanea. La band lo descrive come l’espressione della stanchezza di un popolo sempre più disamorato e rassegnato di fronte alle dinamiche della politica e del potere.

La critica dell’Onorata Società non si rivolge a una singola parte politica, ma assume una dimensione trasversale. Nel mirino finiscono le diverse figure che nel corso degli anni hanno guidato il Paese, insieme a una classe dirigente accusata dalla band di essersi progressivamente allontanata dai problemi reali della collettività.

Ma “Fratelli di Taglia” non vuole essere soltanto una denuncia. Nel messaggio della band c’è anche un invito a interrogarsi sul ruolo della società stessa, attraverso un vero e proprio esame di coscienza rivolto a menti sempre più distratte e assuefatte alla banalità.

Sanremo Rock, quasi 6 mila candidature per la 39ª edizione

La partecipazione dell’Onorata Società assume un peso ancora maggiore considerando l’ampiezza della competizione. La 39ª edizione di Sanremo Rock & Sanremo Trend ha raccolto circa 6.000 candidature, dalle quali sono stati selezionati 300 artisti nelle finali di Nord, Centro e Sud Italia.

Alla finalissima arriveranno complessivamente dodici artisti: sei per la categoria Sanremo Rock e sei per Sanremo Trend.

Per la categoria Rock la giuria sarà composta da Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto e Andrea Pratesi (Dophix). Per la categoria Trend, invece, saranno chiamati a valutare gli artisti Danila Satragno, Max Dedo e Fio Zanotti.

I vincitori delle due categorie riceveranno inoltre il Premio Radio/Stampa, curato da Giovanni Germanelli.

L’Onorata Società pronta alla sfida dell’Ariston

Per la band ragusana saranno dunque due giornate da vivere sotto i riflettori di uno dei luoghi simbolo della musica italiana. L’11 e il 12 settembre l’Onorata Società porterà sul palco dell’Ariston il proprio sound, ma soprattutto un brano capace di unire musica, ironia e impegno.

“Fratelli di Taglia” diventa così il biglietto da visita di una formazione che punta sulla forza delle parole e sulla capacità della musica di raccontare il presente, anche attraverso la provocazione.

Dalla scena ragusana alla Sala Rossa dell’Ariston, la sfida è ufficialmente lanciata.

Finale di Sanremo Rock, ingresso gratuito e diretta streaming

La manifestazione sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per chi non potrà essere presente a Sanremo, sarà possibile seguire la finale anche in streaming attraverso il sito ufficiale della manifestazione.

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