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Ragusa Ibla si veste di sport: open day del Ragusa Volley

09 Set 2026 09:00
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Pomeriggio dedicato alla pallavolo domenica 13 settembre a Ragusa Ibla. Dalle 16 alle 18 l’ASD Ragusa Volley apre le porte a bambini, ragazzi e appassionati con un appuntamento all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione.

A Ragusa Ibla un pomeriggio tutto dedicato alla pallavolo

Sport, aggregazione e voglia di stare insieme. Sono questi gli ingredienti dell’Open Day dell’ASD Ragusa Volley, in programma domenica 13 settembre, dalle 16 alle 18, a Ragusa Ibla.

Un appuntamento pensato per avvicinare i partecipanti al mondo della pallavolo e permettere di conoscere più da vicino una disciplina che fa dello spirito di squadra, della collaborazione e della condivisione alcuni dei suoi valori fondamentali.

La manifestazione porterà l’energia del volley in uno degli spazi verdi più suggestivi e importanti della città, trasformando il pomeriggio in un’occasione di incontro e di festa.

Sport e socializzazione nel cuore di Ibla

L’Open Day sarà soprattutto un momento di condivisione e socializzazione. La pallavolo, infatti, rappresenta uno degli sport di squadra per eccellenza: richiede collaborazione, attenzione all’altro e capacità di costruire insieme il risultato.

Proprio per questo l’iniziativa del Ragusa Volley punta non soltanto alla pratica sportiva, ma anche alla possibilità di creare un ambiente aperto e coinvolgente, nel quale avvicinarsi alla disciplina in modo naturale e divertente.

La cornice di Ragusa Ibla contribuirà a rendere ancora più particolare l’appuntamento, con un pomeriggio all’aria aperta dedicato allo sport e alla vita associativa.

L’occasione per scoprire il mondo del Ragusa Volley

L’Open Day rappresenta anche un’opportunità per conoscere il progetto sportivo dell’ASD Ragusa Volley, scoprire le attività della società e avvicinarsi alla pallavolo.

Un primo contatto con il campo e con l’ambiente del volley che può diventare, soprattutto per i più giovani, l’inizio di un percorso sportivo fatto di allenamento, crescita personale e nuove amicizie.

L’obiettivo è trasmettere l’entusiasmo per una disciplina che insegna a giocare insieme e a condividere ogni momento della partita, dalla difficoltà alla soddisfazione per un punto conquistato.

Gadget e buoni sconto per i partecipanti

Nel corso della manifestazione non mancheranno inoltre gadget e buoni sconto, messi a disposizione grazie alla collaborazione degli sponsor che anche quest’anno hanno confermato il proprio sostegno al progetto del Ragusa Volley.

Un contributo importante per una realtà sportiva che punta a consolidare il proprio percorso e a rafforzare il rapporto con il territorio.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 13 settembre, dalle 16 alle 18, a Ragusa Ibla: un pomeriggio per conoscere la pallavolo, fare sport e condividere un momento di aggregazione in una delle location più suggestive della città.

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