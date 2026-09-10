A Marina di Ragusa torna il Memorial Bartolo Ficili: tennis, fair play e memoria

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Il tennis torna a Marina di Ragusa nel segno della memoria, dello sport e della condivisione. È tutto pronto per la terza edizione del Memorial dedicato a Bartolo Ficili, appuntamento ormai entrato nel calendario degli eventi sportivi del territorio ibleo. La manifestazione si svolgerà negli impianti dei Gesuiti e delle Sirene e anche quest’anno punta a richiamare sui campi numerosi appassionati, dai giocatori più esperti a chi si avvicina al tennis con maggiore spirito amatoriale.

Il Memorial Bartolo Ficili nasce per ricordare un uomo prematuramente scomparso proprio durante una partita di tennis. Un legame profondo con questo sport che, anno dopo anno, il torneo continua a trasformare in un momento di incontro, partecipazione e condivisione. La racchetta diventa così il simbolo di una memoria che non si spegne e che trova nello sport una delle sue forme più autentiche per essere custodita e tramandata.

Iscrizioni ancora aperte: il torneo si prepara ad accogliere nuovi giocatori

Le iscrizioni alla terza edizione del Memorial sono ancora aperte. Per partecipare è possibile contattare le referenti CSI Antonella al numero 345 518 5362 e Daniela al 338 584 7877. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di tennis che desiderano mettersi in gioco in una manifestazione capace di coniugare competizione e spirito di comunità.

Il torneo è stato inserito nel programma comunale “Un’estate di sport”, confermando il valore della manifestazione all’interno del calendario delle iniziative dedicate alla pratica sportiva e alla socialità. Un riconoscimento che si aggiunge a una partecipazione cresciuta nel corso delle precedenti edizioni e che testimonia come il Memorial sia riuscito a conquistare uno spazio significativo tra gli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate a Marina di Ragusa.

Numeri in crescita e una sfida aperta a tutti

A raccontare il successo della manifestazione sono anche i numeri. Lo scorso anno sono stati 48 gli iscritti al singolo maschile e 28 quelli che hanno partecipato al doppio misto. Un dato importante, soprattutto perché il torneo riesce a mettere insieme giocatori con livelli di esperienza e capacità differenti, creando un contesto nel quale la voglia di giocare e stare insieme conta almeno quanto il risultato finale.

È proprio questa varietà a rendere il Memorial Bartolo Ficili qualcosa di più di una semplice competizione. Sui campi dei Gesuiti e delle Sirene si incontrano agonismo, passione e socialità, in un clima nel quale ogni partita diventa anche un’occasione per conoscere nuove persone e condividere l’amore per il tennis.

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