Cosa succede al bar Bruscè a Ragusa? Stop dell’attuale gestione

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RAGUSA – Dopo undici anni cambia pagina una delle attività più conosciute della zona Bruscè. La famiglia Iacono ha annunciato la conclusione della propria gestione del Bar Bruscè, storico punto di riferimento per colazioni, caffè, gelati, dolci e pranzi veloci.

L’annuncio è arrivato attraverso i social con un messaggio rivolto direttamente ai clienti che, nel corso di questi undici anni, hanno fatto del locale una tappa abituale. La gestione della famiglia Iacono, dunque, si conclude, mentre il futuro del locale e l’eventuale nuova gestione non sono stati indicati nel messaggio.

“Dopo 11 anni, è arrivato il momento dei saluti, il momento di scrivere la parola fine a questa storia, la nostra storia”, scrive la famiglia Iacono, ricordando il rapporto costruito nel tempo con i clienti.

Il Bar Bruscè, situato in via Ettore Fieramosca, è diventato negli anni un punto di passaggio e di ritrovo per molti ragusani, anche grazie alla posizione lungo una delle direttrici di ingresso e uscita dalla città. Il locale è conosciuto per l’offerta di caffetteria, pasticceria, gelateria e tavola calda. Bar Bruscè

Nel messaggio di saluto c’è il ricordo delle tante persone entrate nel locale in questi anni: “Siete entrati per un caffè, per una colazione, per un pranzo veloce, per una torta, per un gelato. Siete passati una volta e poi siete tornati cento volte. Avete festeggiato con noi, aspettato qualcuno al nostro tavolo, fatto una sosta prima di partire e una pausa tornando a casa”.

Poi il ringraziamento: “Grazie. Davvero. Per la fiducia, per l’affetto, per ogni parola gentile, per ogni ritorno”. Un pensiero viene rivolto anche alle persone che hanno lavorato nel locale durante questi undici anni, “ciascuno lasciando un pezzetto di sé dietro questo bancone”.

La famiglia Iacono, però, non lascia il mondo della gelateria. Il messaggio guarda già al futuro e indica una direzione precisa: Cucchiarì, a Marina di Ragusa, attività sulla quale proseguirà il percorso della famiglia. Cucchiarì

“Quello che avete amato tra queste mura continuerà a deliziarvi. Lì, potremo ritrovarci”, scrivono, invitando i clienti a seguire i canali social della gelateria.

Il tono dell’annuncio non è quindi quello di un addio definitivo ai clienti, ma di un passaggio. “Oggi, però, non vogliamo cedere alla tristezza: le nostre labbra si aprono a un sorriso fatto di nuovi progetti, speranza, di futuro”.

E la conclusione lascia aperto il legame con chi ha accompagnato questi undici anni: “Vi salutiamo, non un addio, ma un… Ci vediamo a Marina!”

Il Bar Bruscè continuerà ad esistere ma un’altra gestione, continuando ad essere un punto di riferimento.

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