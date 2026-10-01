Nozze vip nel cuore di Scicli: arrivano anche i Principi di Grecia per il matrimonio da favola

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Matrimonio vip a Scicli. Con rito ortodosso, nella chiesa di San Michele Arcangelo che si affaccia sua via Francesco Mormina Penna, si sono uniti in matrimonio nel pomeriggio di oggi Robert ed Anna Getty, americano lui e modella russa lei. Un matrimonio sui colori del bianco ed azzurro celebrato da un sacerdote ortodosso secondo il rito della fede degli sposi.

Presenti i Principi di Grecia Pavlo e Maria Chantal Chiara Miller, parenti dello sposo. All’interno della splendida chiesa di San Michele solo parenti ed amici nel rispetto della privacy. Un pomeriggio insolito per Scicli che ha visto confluire nel salotto buono, quello delle feste, numerosi curiosi.

La carrozza degli sposi è partita da via Alerdi davanti palazzo Favacchio, struttura ricettiva di grande pregio nella quale ha alloggiato la comitiva di parenti ed amici. Una cinquantina gli invitati che dopo il rito religioso hanno ricevuto gli ospiti nei suggestivi Giardini di palazzo Bonelli e nel piano nobiliare dello stesso immobile famoso per gli affreschi del pittore Raffaele Scalia per il rinfresco e la cena. Palazzo che guarda proprio su via Francesco Mormina Penna e vicino proprio alla chiesa in cui è stato celebrato il rito. A curare l’evento è stata We Wedding mentre l’autorizzazione alla celebrazione nella chiesa di San Michele è stata data dall’ufficio ecumenico della Diocesi di Noto.

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