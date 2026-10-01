Fiamme improvvise sulla Statale 115: il camion brucia mentre viaggia, ecco cosa è successo

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Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 7, lungo la Statale 115, al km 303, per l’incendio di un autocarro Scania che trasportava un gruppo elettrogeno.

Le fiamme si sono sviluppate mentre il mezzo era in marcia. L’autista, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito a fermare immediatamente il camion e a chiamare i soccorsi, senza riportare conseguenze.

Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del fuoco di Vittoria. Considerata l’entità dell’incendio, da Ragusa è stata inviata anche una seconda squadra con un’autobotte da 8.000 litri d’acqua.

Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza la strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla conclusione dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale di Comiso.

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