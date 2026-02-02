Diocesi di Ragusa, nuovi lettori e accoliti: il vescovo La Placa istituisce i seminaristi

Giornata di profonda intensità spirituale per la Chiesa diocesana, che ieri ha vissuto un momento di grande valore ecclesiale con il conferimento dei ministeri del lettorato e dell’accolitato. A presiedere la celebrazione è stato S. E. R. mons. Giuseppe La Placa, vescovo della diocesi, che ha istituito diversi seminaristi segnando una tappa fondamentale del loro percorso formativo verso il sacerdozio.

Il ministero del lettorato è stato conferito ai seminaristi del quarto anno: Matteo Iacono della parrocchia Santissimo Rosario di Vittoria, Adriano Longo della parrocchia Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe di Giarratana, Sebastiano Lucifora della parrocchia Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria di Chiaramonte Gulfi, Alessio Puccio della parrocchia San Pio X di Ragusa e Raffaele Vona della parrocchia Maria Santissimo del Rosario. Un incarico che affida loro il servizio della Parola di Dio all’interno delle comunità, chiamandoli ad annunciarla con fede, responsabilità e testimonianza di vita.

Il ministero dell’accolitato è stato invece conferito ai seminaristi del quinto anno Salvatore Cabibbo della parrocchia Sant’Antonio di Padova di Comiso e Filippo Dicara della parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa. Un servizio che li abilita in modo particolare all’altare e all’Eucaristia, cuore pulsante della vita cristiana e della missione della Chiesa.

Durante la celebrazione, il vescovo ha anche conferito nuovi mandati per il ministero straordinario della Comunione eucaristica ad alcuni fedeli delle comunità parrocchiali della diocesi, ribadendo il valore del servizio laicale e della corresponsabilità nella vita ecclesiale.

Nel suo intervento, mons. Giuseppe La Placa ha invitato l’intera comunità diocesana a sostenere con la preghiera questi giovani seminaristi, affinché possano continuare il loro cammino con fiducia, maturità e fedeltà alla chiamata del Signore. Una celebrazione che testimonia la vitalità della Chiesa locale e il suo impegno costante nella cura delle vocazioni e nella formazione dei futuri pastori.

Foto: Salvo Bracchitta

