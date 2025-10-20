In occasione della Giornata mondiale contro l’Ictus cerebrale (World Stroke Day), che si celebrerà il 29 ottobre 2025, la U.O.C. di Neurologia – Stroke Unit dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, diretta dal dottor Antonello Giordano, promuove un’importante iniziativa di screening cerebrovascolare gratuito, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di […]
Ragusa, 1 milione di euro al Distretto 44 per i servizi sociali: approvato il PAL 2023
20 Ott 2025 15:38
Un milione e quarantamila euro per rafforzare la rete dei servizi sociali nei Comuni del Distretto 44.
La Regione Siciliana ha approvato il Piano di Attuazione Locale (PAL) 2023, lo strumento che regola l’impiego delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2023) destinate ai Distretti Socio-Sanitari dell’Isola.
Il Distretto Socio-Sanitario 44, del quale è ente capofila il Comune di Ragusa e che comprende anche i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, riceverà 1.040.000 euro per l’attuazione di interventi mirati al contrasto delle povertà e al rafforzamento della rete di assistenza locale.
Servizi potenziati e nuove opportunità per le famiglie
I fondi saranno utilizzati per potenziare i servizi di pronto intervento sociale, assistenza domiciliare, mediazione familiare, educativa domiciliare e altri servizi dedicati al sostegno delle famiglie vulnerabili e alla prevenzione dell’esclusione sociale.
Un passo avanti per il welfare territoriale
L’approvazione del PAL rappresenta un traguardo importante per l’intero territorio ibleo, che potrà contare su risorse immediate per migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie in difficoltà.
L’obiettivo è costruire un sistema di welfare territoriale più inclusivo, capace di integrare i servizi sociali e sanitari e garantire risposte tempestive ed efficaci alle esigenze dei cittadini.
