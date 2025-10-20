Ragusa, 1 milione di euro al Distretto 44 per i servizi sociali: approvato il PAL 2023

Un milione e quarantamila euro per rafforzare la rete dei servizi sociali nei Comuni del Distretto 44.

La Regione Siciliana ha approvato il Piano di Attuazione Locale (PAL) 2023, lo strumento che regola l’impiego delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2023) destinate ai Distretti Socio-Sanitari dell’Isola.

Il Distretto Socio-Sanitario 44, del quale è ente capofila il Comune di Ragusa e che comprende anche i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, riceverà 1.040.000 euro per l’attuazione di interventi mirati al contrasto delle povertà e al rafforzamento della rete di assistenza locale.

Servizi potenziati e nuove opportunità per le famiglie

I fondi saranno utilizzati per potenziare i servizi di pronto intervento sociale, assistenza domiciliare, mediazione familiare, educativa domiciliare e altri servizi dedicati al sostegno delle famiglie vulnerabili e alla prevenzione dell’esclusione sociale.

Un passo avanti per il welfare territoriale

L’approvazione del PAL rappresenta un traguardo importante per l’intero territorio ibleo, che potrà contare su risorse immediate per migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie in difficoltà.

L’obiettivo è costruire un sistema di welfare territoriale più inclusivo, capace di integrare i servizi sociali e sanitari e garantire risposte tempestive ed efficaci alle esigenze dei cittadini.

