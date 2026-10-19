Venticinque giorni di ricovero, la paura, un intervento chirurgico decisivo e, alla fine, il bisogno di dire grazie. È il senso della testimonianza che la famiglia Romano ha voluto affidare a RagusaOggi per raccontare l’esperienza vissuta all’ospedale Maggiore di Modica. Al centro del ringraziamento ci sono i reparti di Malattie Infettive e Chirurgia, dove il […]
Per la prima volta nella storia di Ragusa, una donna tra i 17 nuovi vigili del fuoco
19 Ott 2026 16:03
Preferisce parlare di squadra, di se stessa un po’meno, l’anonimato spezzato solo dalla fotografia, vuole restare tale. Ma è la prima donna nella sede di Ragusa ad essere impiegata in area operativa. Le uniche informazioni disponibili che la riguardano è che proviene dal comando di Livorno dove ha frequentato diversi corsi di qualificazione, e operato nelle squadre di soccorso per circa un decennio.
La nuova vigile del fuoco è una delle 17 unità assegnate, nell’ambito dei potenziamenti, e della integrazione per i turnover, previsti dal Ministero dell’Interno, al Comando di Ragusa. Assieme ai colleghi è stata accolta stamani dal comandante provinciale, Fabrizio Pirillo che, nel donarle il grest ha voluto salutare tutte le nuove risorse in forza da oggi nella pianta organica dei vigili del fuoco iblei.
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