La grande musica internazionale arriva a Scicli: il Duo Inara incanta la stagione concertistica

Il concerto rientra nella XV° stagione concertistica organizzata dall’associazione “Amici di Peppino Cultrera” con direttore artistico Francesco Mirabella. Appuntamento alle 19 con il Duo Inara composto da Klara Lužnik e Ina Krajnc; un concerto al Pianoforte a 4 mani con le due vincitrici del concorso internazionale Giangrandi-Eggmann di Cagliari alla sua XI° edizione. “Due celeberrime suites che quasi mai capita di ascoltare, Ravel: Ma mère l’Oye e Rimskij-Korsakov: Scheherazade” – annuncia Francesco Mirabella. Le giovani pianiste slovene Ina Krajnc e Klara Lužnik proporranno al pubblico un programma a quattromani con la celebre suite Ma mère l’Oye di Maurice Ravel e Scheherazade di Rimskij-Korsakov.

La foto è stata fornita dall’associazione Amici della Musica Musica Peppino Cultrera.

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