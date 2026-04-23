Dal 24 al 26 aprile Vittoria sarà al centro di una grande iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare con l’arrivo del Truck Tour “Banca del Cuore 2025-2026”, che farà tappa nel piazzale del Polo Fieristico Emaia offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening cardiologici completamente gratuiti. L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare promossa […]
La grande musica internazionale arriva a Scicli: il Duo Inara incanta la stagione concertistica
23 Apr 2026 10:32
Il concerto rientra nella XV° stagione concertistica organizzata dall’associazione “Amici di Peppino Cultrera” con direttore artistico Francesco Mirabella. Appuntamento alle 19 con il Duo Inara composto da Klara Lužnik e Ina Krajnc; un concerto al Pianoforte a 4 mani con le due vincitrici del concorso internazionale Giangrandi-Eggmann di Cagliari alla sua XI° edizione. “Due celeberrime suites che quasi mai capita di ascoltare, Ravel: Ma mère l’Oye e Rimskij-Korsakov: Scheherazade” – annuncia Francesco Mirabella. Le giovani pianiste slovene Ina Krajnc e Klara Lužnik proporranno al pubblico un programma a quattromani con la celebre suite Ma mère l’Oye di Maurice Ravel e Scheherazade di Rimskij-Korsakov.
La foto è stata fornita dall’associazione Amici della Musica Musica Peppino Cultrera.
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