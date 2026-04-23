A Modica arriva la grande letteratura: Emmanuel Carrère apre Scenari 2026

Modica si prepara a vivere una nuova estate all’insegna della letteratura e della cultura. Dal 25 giugno al 26 luglio 2026 torna infatti “Scenari”, il festival letterario che ogni anno anima la città della Contea nei fine settimana, trasformandola in un grande palcoscenico diffuso tra libri, incontri e musica.

L’edizione 2026 si annuncia particolarmente prestigiosa già dai primi annunci ufficiali: a inaugurare il festival sarà Emmanuel Carrère d’Encausse, mentre la chiusura sarà affidata alla musica di Dimartino, in un ideale dialogo tra letteratura e canzone d’autore.

Carrère apre Scenari 2026: la grande letteratura internazionale a Modica

Il 25 giugno sarà una data simbolica per l’apertura del festival. A salire sul palco sarà Emmanuel Carrère, tra le voci più importanti della narrativa contemporanea europea.

Lo scrittore francese, pubblicato in Italia da Adelphi, è autore di opere che hanno segnato la letteratura degli ultimi decenni, a partire da L’Avversario, fino a Limonov, romanzo-inchiesta che ha consolidato il suo stile unico, sospeso tra reportage, autobiografia e narrativa.

La sua presenza a Modica rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intero festival e conferirà all’apertura un profilo internazionale di altissimo livello.

Dimartino chiude il festival tra musica e identità contemporanea

A chiudere Scenari 2026, il 26 luglio, sarà invece la musica di Dimartino, tra i cantautori più apprezzati della scena italiana contemporanea.

Artista palermitano, noto anche per il progetto con Colapesce che ha portato al successo Musica leggerissima, Dimartino approderà a Modica per un concerto realizzato in collaborazione con l’associazione Riad.

Un finale che unisce musica d’autore, cultura pop e radici siciliane, in perfetta continuità con lo spirito del festival.

Un mese di cultura diffusa nel cuore della città

Tra apertura e chiusura di alto profilo, Scenari 2026 proporrà un programma ricco di autori, giornalisti e protagonisti della cultura italiana e internazionale.

Il festival si svilupperà lungo tutti i weekend dal 25 giugno al 26 luglio, coinvolgendo i luoghi più suggestivi di Modica e trasformando la città in un percorso culturale diffuso.

Accanto agli incontri principali sono previsti anche eventi collaterali, spazi dedicati ai più piccoli e iniziative pensate per coinvolgere l’intera comunità.

Un festival che cresce e guarda al futuro

Scenari si conferma così uno degli appuntamenti culturali più importanti del territorio, capace di unire letteratura, musica e partecipazione pubblica.

L’edizione 2026 punta a consolidare il ruolo del festival come piattaforma culturale stabile, in grado di attrarre grandi nomi e allo stesso tempo valorizzare il patrimonio urbano e sociale di Modica.

Il programma completo sarà presentato nelle prossime settimane, ma le prime anticipazioni delineano già un’edizione di grande respiro.

© Riproduzione riservata