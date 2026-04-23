L’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” premiato al Senato della Repubblica

Il premio nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama dove due giorni fa si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Vorrei una legge che…”, promosso dal Senato della Repubblica e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Un’iniziativa che dà spazio alle idee, ai sogni e al senso civico delle nuove generazioni, trasformandoli in proposte concrete per il futuro del Paese – commenta la dirigente scolastica Marisa Cannata – tra le 14 scuole premiate su tutto il territorio nazionale, spicca con orgoglio la classe VC del nostro Istituto Comprensivo ‘Elio Vittorini’. Un risultato che racconta impegno, creatività e consapevolezza, frutto di un percorso educativo guidato con passione dall’insegnante Francesca Modica”.

Alla cerimonia presenti la dirigente scolastica Marisa Cannata e l’insegnante Cosimina Zafarana che hanno accompagnato gli studenti in questa significativa esperienza a Roma. “Non è stato solo un premio, è stata la dimostrazione che la scuola può essere laboratorio di cittadinanza attiva, luogo in cui i ragazzi imparano non solo a conoscere le leggi, ma anche a immaginarle, a migliorarle, a sentirle proprie. Un’aula solenne, una data simbolica, e la voce autentica dei giovani che prende forma nelle istituzioni. Siamo onorati di aver ricevuto un premio così importante e per aver portato alto il nome della scuola e del territorio, con competenza, entusiasmo e senso delle istituzioni”.

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