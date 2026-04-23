A Modica novità nel trasporto pubblico: parte la gara europea e la consultazione con i cittadini

Il Comune di Modica apre una fase nuova e decisiva per il futuro della mobilità urbana. Per la prima volta, infatti, l’amministrazione ha avviato il procedimento per l’affidamento europeo del servizio di trasporto pubblico locale, una procedura regolata da norme comunitarie e sottoposta alla vigilanza dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Un passaggio considerato strategico, che punta a ridefinire completamente il modello del servizio cittadino, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, stabilità e una programmazione di lungo periodo.

Una gara europea per cambiare il modello di mobilità

L’iter avviato dal Comune rappresenta una svolta amministrativa senza precedenti per la città. L’affidamento europeo del servizio di trasporto pubblico non è una semplice gara d’appalto, ma un percorso strutturato che impone standard elevati di qualità, pianificazione e trasparenza.

Per affrontare questa fase complessa, l’amministrazione ha scelto di affidarsi a una società specializzata, ISFORT Spa, che supporterà l’Ente nella definizione di un nuovo modello di trasporto più moderno, sostenibile ed efficiente.

Un servizio pensato per il lungo periodo

L’obiettivo dichiarato è superare la logica delle soluzioni temporanee per costruire un sistema stabile e duraturo, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Il nuovo affidamento avrà una durata significativa e dovrà garantire non solo continuità del servizio, ma anche una visione strategica della mobilità urbana, integrando sostenibilità ambientale, accessibilità e innovazione.

Parte la consultazione pubblica con i cittadini

Uno degli elementi centrali del progetto è il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Il Comune ha infatti avviato una consultazione pubblica aperta a tutti, invitando i cittadini a contribuire con osservazioni, proposte e segnalazioni.

I contributi potranno essere inviati tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali del Comune oppure consultando l’avviso pubblicato sul sito ufficiale. Il termine per la partecipazione è fissato a 30 giorni dalla pubblicazione, con scadenza prevista il 22 maggio.

L’amministrazione sottolinea come ogni contributo sarà analizzato e inserito nel processo decisionale, diventando parte integrante della progettazione del nuovo sistema di trasporto.

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