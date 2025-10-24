Concerti a palazzo Spadaro. Al via a Scicli la 17esima edizione

Pronto il cartellone degli eventi di un appuntamento che ha al suo attivo ben 170 concerti. “Sono numeri importanti, ottenuti grazie alla calorosa e sempre numerosa presenza di persone, al sostegno di pochi e fedeli sponsor, alla costante collaborazione del Comune e, diciamolo pure, all’alta qualità degli appuntamenti proposti, prediligendo sempre la Musica con la emme maiuscola e senza mai scendere a compromessi – spiega il direttore artistico, Francesco Mirabella – anche questo anno il filo conduttore sarà l’alta qualità. Avremo in stagione, oltre all’immancabile pianoforte, anche cantanti e musica da camera in diverse formazioni. Ascolteremo giovani emergenti, tanti vincitori di concorsi internazionali e anche qualche star del panorama mondiale che vi assicuro, non è per nulla scontato avere nella nostra piccola realtà”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Musicale “Amici della Musica Peppino Cultrera” e prenderà il via l’8 novembre. Il primo concerto è per sabato 8 novembre, alle 18:30, con il recital pianistico del giovanissimo e talentoso Riccardo Agati, il quale presenterà famosissime e impegnative pagine dell’antologia pianista classica e romantica.

Gli altri appuntamenti dell’edizione 2025-2026 diretta ancora una volta dal docente universitario e musicista Francesco Mirabella.

22 novembre 2025: Andrej Omejc, sassofono; Blaž Pavlakovič, pianoforte.

5 dicembre 2025: Antonio Di Cristofano, pianoforte.

20 dicembre 2025: Salvatore Vaccarella, pianoforte;

10 gennaio 2026: Achille Succi, sassofono; Danilo Blaiotta, pianoforte.

31 gennaio 2026: Chinara Shirinova, mezzosoprano vincitrice Sicily Music festival 2025; Andrea Cannata, pianoforte.

21 febbraio 2026: Clara Luz Iranzo, soprano, vincitrice Sicily Music festival 2025; Andrea Cannata, pianoforte.

7 marzo 2026: Duo Enotis con Ilaria Bonanno, violino, e Giorgia

Vitale, pianoforte;

21 marzo 2026: Mikhail Kaploukhii vincitore Sicily Music festival 2025, pianoforte.

24 aprile 2026: Luisa Sello, flauto.

9 maggio 2026: Alexander Kobrin, pianoforte.

23 maggio 2026: Roberto de Leonardis, pianoforte.

6 giugno 2026: concerto del vincitore Premio Giangrandi-Eggman 2025.

