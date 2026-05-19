Marina di Ragusa bella ma salata! Parcheggio in Piazza Padre Pio 1,50 euro l’ora. “Così il turismo si allontana”

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A Marina di Ragusa l’estate deve ancora cominciare, ma il nuovo piano parcheggi sta già facendo discutere. E parecchio. A scatenare polemiche e malumori è la nuova tariffa prevista per il parcheggio di piazza Padre Pio: dal 1 giugno al 30 settembre si pagherà 1 euro e 50 centesimi l’ora, dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. A Ragusa, invece, così come a Ibla il parcheggio costa 1 euro l’ora.

Una novità annunciata dalla segnaletica già installata nella zona e che ha immediatamente acceso il dibattito tra residenti, turisti e commercianti. Soprattutto perché fino ad oggi in quell’area la sosta era gratuita. Il passaggio da zero euro a una tariffa considerata da molti “molto pesante” viene visto da diversi automobilisti come una vera e propria stangata estiva. E non mancano commenti ironici ma amari: “A Marina di Ragusa non verrà più nessuno nemmeno a mangiare un gelato”.

Un’esagerazione? Forse. Ma il malcontento è reale. A fare i conti sono soprattutto le famiglie. Quattro ore di mare o di passeggiata significheranno infatti 6 euro soltanto di parcheggio. Se poi si aggiungono benzina, aperitivo o un gelato, che ormai può arrivare a costare 4 euro a cono, una semplice uscita rischia di trasformarsi in una spesa importante.

“Marina di Ragusa bella ma sempre più salata”, commentano alcuni residenti. Il tema divide inevitabilmente l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi ritiene necessario regolamentare la sosta in una località presa d’assalto durante l’estate, cercando anche di favorire la rotazione delle auto. Dall’altra, però, cresce la sensazione che il costo sia eccessivo rispetto ai servizi offerti e che si rischi di scoraggiare proprio quel turismo giornaliero che anima il lungomare, i bar e le attività commerciali.

Particolarmente contestata è anche la fascia oraria: il pagamento sarà infatti attivo fino alle 24, coinvolgendo non solo le ore di mare ma anche le uscite serali. E c’è già chi teme effetti negativi sulle attività economiche della zona. Perché se una famiglia deve mettere in conto decine di euro tra viaggio, parcheggio e consumazioni, la scelta potrebbe facilmente ricadere su altre località balneari meno costose.

Il provvedimento, insomma, è destinato a fare discutere perché il rischio percepito da molti è che Marina di Ragusa, una delle mete più amate della costa iblea, possa diventare sempre più esclusiva… e sempre meno accessibile.

Torna il parcheggio a pagamento anche sul Lungomare Andrea Doria

Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026, sarà attivo il servizio di sosta a pagamento anche nelle seguenti aree di Marina di Ragusa: Lungomare Andrea Doria, nelle aree già interessate dal servizio negli anni precedenti; Piazza Rabito – parte bassa, esterna all’area destinata al mercato – quale nuova area di sosta a pagamento.

La regolamentazione della sosta sarà in vigore tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 24:00.

Le tariffe applicate saranno le seguenti: 30 minuti: € 0,75, 1 ora: € 1,50

Sarà inoltre possibile richiedere un abbonamento mensile al costo di € 70,00.

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