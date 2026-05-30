L’anno delle novità. La Festa della Madonna delle Milizie ricca di sorprese

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Appuntamento questa sera alle 20 in piazza Italia dove sarà rievocato il miracolo di Maria SS. Delle Milizie, la Madonna a cavallo. Alla vigilia emergono parecchi particolari che quest’anno renderanno più attrattiva la Sacra rappresentazione del miracolo del 1091 allorquando la Madonna a cavallo venne in aiuto dei Normanni nella pugna con i saraceni invasori dell’isola di Sicilia. Fra le altre novità c’è il nuovo posizionamento del palco raffigurante il castello normanno che è tornato a stare al centro della piazza Italia con sullo sfondo il colle di San Matteo e la sua chiesa; c’è anche quella della regia – e questa la definiamo una vera chicca – che quest’anno è affidata per la messa in scena della Sacra rappresentazione in costume ad uno sciclitano. La regia quindi, dopo qualche decennio, torna ad essere curata da uno del posto, ad uno della terra madre che è stato già del cast. Atteso il debutto di Giuseppe Stimolo regista il quale manterrà anche il ruolo di capitano svolto da diversi anni e che segue le orme di Renato Fidone attore e drammaturgo sciclitano che si è cimentato nella regia diversi anni addietro. Fra le sorprese anche l’arrivo dei saraceni che non dovrebbe essere sulla stessa falsariga delle rappresentazioni passate ma come una vera incursione sul palco tramite un sistema di abbordaggio studiato appositamente, con un pontile in legno, per rendere più incisivo l’arrivo dei soldati turchi. Nessun cambio per il Conte Ruggero che è stato affidato nuovamente al ragusano Giuseppe Ferlito mentre l’emiro Belcane sarà interpretato per la prima volta dal ragusano Salvo Giorgio. Gli altri componenti del cast oltre a Peppe Stimolo nel ruolo di capitano sono Giovanni Pelligra che sarà l’eremita; l’ufficiale saraceno Josè Falla; il Nunzio Stefano Ficili; l’Ambasciatore Giovanni Alfieri; al canto dell’angelo Aurora Puglisi; il Messaggero Benedetto Guardiano; una Donna Giada Ruggeri; il Bambino Giovanni Stimolo; il Portabandiera saraceno Pino Fidone. La Sacra rappresentazione si tiene in collaborazione con la Promoservice di Giuseppe Stornello. A curare l’organizzazione della Sacra rappresentazione è la società che fa capo a Peppe Ranzani il quale da anni è diventato il curatore di un evento di grande richiamo per l’isola. Nella recitazione dell’evento sarà mantenuto il testo scritto del Pacetto-Vanasia, quello al quale gli sciclitani sono particolarmente affezionati.

Per questa edizione 2026 si torna con la sagra delle teste di turche con le pasticcerie di Scicli che per tre giorni saranno impegnate in piazza in quello che è l’appuntamento dolciario della tradizione sciclitana.

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