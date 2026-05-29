Pedalino sul podio nazionale: la classe del “Bufalino” vince il Premio Rocco Chinnici

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Un importante riconoscimento nazionale per la scuola di Pedalino. La classe I B dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Bufalino” ha conquistato il primo posto tra le scuole secondarie di primo grado alla seconda edizione del Premio Rocco Chinnici, concorso nazionale di educazione civica svoltosi a Varese.

Un successo che premia l’impegno degli studenti sui temi della legalità, della Costituzione e della cittadinanza attiva, e che porta il nome della scuola e del territorio ibleo su un palcoscenico nazionale di grande prestigio.

Il premio dedicato a Rocco Chinnici e i valori della legalità

Il concorso è promosso e organizzato dalla Fondazione Rocco Chinnici insieme a UCIIM Lombardia e UCIIM Varese, con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani i principi della legalità e dell’impegno civile.

La classe I B del “Bufalino” ha presentato un video che ha convinto la giuria con la seguente motivazione: “Per l’impegno dimostrato nella promozione dei valori della Costituzione, della legalità e della cittadinanza attiva”.

Un video per raccontare la legalità nella vita quotidiana

Il lavoro degli studenti ha posto al centro un messaggio chiaro: la legalità non riguarda solo le grandi scelte, ma soprattutto i piccoli gesti quotidiani.

Attraverso il video, i ragazzi hanno riflettuto su concetti come il rispetto degli altri, l’inclusione, l’ascolto, la condivisione e il rispetto delle regole, evidenziando come siano proprio questi comportamenti a costruire una società più giusta e consapevole.

La cerimonia di premiazione a Varese

Il riconoscimento è stato consegnato dall’europarlamentare Caterina Chinnici, figlia del magistrato Rocco Chinnici, simbolo della lotta alla mafia.

Alla cerimonia erano presenti anche le principali rappresentanze di UCIIM: Elena Fazi, Giovanna Venturino e Filippo Tomasello, rispettivamente presidenti nazionale, Lombardia e Varese.

Un momento di forte valore educativo e simbolico che ha emozionato studenti, docenti e istituzioni.

Il ruolo della scuola e delle istituzioni locali

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Romina Bellina, che ha sottolineato il valore del percorso educativo svolto dagli studenti nell’ambito dell’educazione civica.

Ringraziamenti sono arrivati anche dal sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Cubisino, che hanno evidenziato l’importanza del lavoro svolto dalla scuola nella formazione delle nuove generazioni.

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