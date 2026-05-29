Madonna delle Milizie e Palio dei Normanni: Scicli e Piazza Armerina unite in un gemellaggio culturale

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Un patto simbolico che unisce storia, fede e identità siciliana. I Comuni di Scicli e Piazza Armerina annunciano la nascita di un importante gemellaggio culturale tra due delle più suggestive tradizioni storiche dell’Isola: la Madonna delle Milizie e il Palio dei Normanni.

Un incontro che va oltre la semplice collaborazione istituzionale e che affonda le radici nella memoria della Sicilia normanna, tra rievocazioni storiche, iconografie mariane e un patrimonio identitario che attraversa i secoli.

Due città unite dalla memoria della Sicilia normanna

Il gemellaggio mette in relazione due eventi simbolo della tradizione medievale siciliana: da un lato la festa della Madonna delle Milizie di Scicli, dall’altro il celebre Palio dei Normanni di Piazza Armerina.

Entrambe le manifestazioni richiamano la narrazione della liberazione della Sicilia dalla dominazione saracena e custodiscono due figure mariane profondamente radicate nella devozione popolare: Maria Santissima delle Vittorie a Piazza Armerina e la Madonna delle Milizie a Scicli.

Un legame culturale e spirituale che diventa oggi progetto condiviso di valorizzazione territoriale.

Un progetto voluto dalle amministrazioni comunali

Il gemellaggio è stato fortemente promosso dal sindaco di Scicli Mario Marino e dal vicesindaco e assessore al Turismo di Piazza Armerina Ettore Messina, con il pieno coinvolgimento delle rispettive amministrazioni comunali.

L’obiettivo è quello di costruire un percorso stabile di collaborazione tra due delle più importanti rievocazioni storiche della Sicilia, con l’intento di rafforzare la promozione del turismo culturale e identitario.

Scambio simbolico e corteo storico a Scicli

Il primo passo concreto del gemellaggio avverrà in occasione delle celebrazioni previste a Scicli il 30 maggio, quando sarà esposto ufficialmente il vessillo del Palio dei Normanni, simbolo della grande rievocazione storica di Piazza Armerina.

Per l’occasione, una delegazione del Palio sfilerà per le vie della città con un corteo di figuranti storici e la partecipazione dei musici del Magistrato dei Quartieri, portando a Scicli colori, suoni e tradizioni della storica manifestazione.

Un momento che si preannuncia altamente suggestivo e carico di significato simbolico per entrambe le comunità.

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