Torna il Memorial “Nino Viola”: al via la XXVI edizione del torneo più atteso dell’estate modicana

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L’estate sportiva modicana entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di calcio dilettantistico. È in corso, infatti, la XXVI edizione del Memorial “Nino Viola” di calcio a 7, storico torneo che da anni anima le serate al Centro Sportivo Airone di Modica richiamando tantissimi tifosi e curiosi da tutta la provincia.

Sono sedici le squadre ai nastri di partenza dell’edizione 2026, iniziata ufficialmente domenica 24 maggio sui campi in erba sintetica di via Rocciola Scrofani. Le formazioni, suddivise in due gironi, si contenderanno l’ambito trofeo in un torneo che ormai rappresenta una vera tradizione dell’estate modicana.

La finalissima è già fissata per il prossimo 12 luglio.

A difendere il titolo conquistato nella passata edizione sarà la Beauty Man, squadra detentrice del torneo e ancora una volta tra le favorite della competizione.

Dietro l’organizzazione della manifestazione c’è come sempre l’infaticabile Carmelo Modica, anima storica del memorial, che anche quest’anno ha messo in piedi una macchina organizzativa capace di coinvolgere sportivi, famiglie e tanti giovani. Fondamentale anche il supporto del Centro Sportivo Airone, oltre al sostegno dei numerosi sponsor che hanno deciso di affiancare l’evento.

Ad arbitrare le gare sono i direttori di gara del gruppo G.A.S. di Scicli.

E già dopo le prime partite si respira l’atmosfera delle grandi occasioni: tribune gremite, entusiasmo e tanto spettacolo in campo confermano quanto il Memorial “Nino Viola” continui a essere uno degli eventi sportivi più sentiti e partecipati del territorio ibleo.

I risultati della prima giornata

Girone A

Vetreria Carpenzano – Falegnameria Liuzzo 5-1

Beauty Man – Aura Boys 9-1

1Millimetro – Furgentini/Idrotermica 2-3

Impiantistica A.Z. – Studio Dentistico Saraniti 1-2

Girone B

Idrotermoclima – Motorood 4-2

The Fusos – Car.Al Costruzioni 6-1

R.S.T. – Iachininotese 1-4

Kasarreda – Rimeg 3-5

Le classifiche dopo la prima giornata

Girone A

Beauty Man 3

Vetreria Carpenzano 3

Furgentini/Idrotermoclima 3

Studio Dentistico Saraniti 3

1Millimetro 0

Impiantistica A.Z. 0

Falegnameria Liuzzo 0

Aura Boys 0

Girone B

The Fusos 3

Iachininotese 3

Rimeg 3

Idrotermoclima 3

Kasarreda 0

Motorood 0

R.S.T. 0

Car.Al Costruzioni 0

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