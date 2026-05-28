Banca Agricola Popolare di Sicilia conquista Roma: premio prestigioso a Palazzo Madama

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La cerimonia di assegnazione del Premio “Donato Menichella” si svolgerà a Roma, martedì 23 giugno 2026, alle ore 10,00, presso Palazzo Madama, Sala Koch, Piazza Madama 11. Sarà, quindi, la prestigiosa sede del Senato della Repubblica Italiana, su iniziativa del Senatore Francesco Paolo Sisto, ad ospitare la venticinquesima edizione della manifestazione promossa dalla Fondazione Elio Greco Nuove Proposte Culturali, presieduta dalla dottoressa Cinzia Greco.

Donato Menichella mise al servizio del bene comune uno straordinario talento personale. Fu, inter alia, un grande Governatore della Banca d’Italia. Preservò la stabilità monetaria e la estese al cambio e agli assetti bancari. Individuati come obiettivi lo sviluppo e il riequilibrio territoriale, riuscì a conseguire brillantemente il primo e ad avviare con decisione il secondo.

La finalità del Premio è quella di onorare, nel ricordo e nel segno di un grande economista del passato, il Menichella appunto, studiosi, istituzioni finanziarie e imprenditori mecenati di oggi, che si sono impegnati nel proporre e realizzare progetti di crescita nel nostro Paese.

Apriranno i lavori il senatore Francesco Paolo Sisto e la dottoressa Cinzia Greco, Presidente della Fondazione Elio Greco Nuove Proposte Culturali.

Seguirà l’intervento del professor Francesco Lenoci, Presidente del Premio “Donato Menichella”, Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il premiato della venticinquesima edizione del Premio “Donato Menichella” per gli Studi Socio-economici sarà il professor Angelo Provasoli, Rettore Emerito Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Il professor Angelo Provasoli terrà la lectio magistralis “L’informazione contabile. Dottrina e prassi nei contesti di ieri e di oggi”.

La laudatio del premiato sarà svolta dal professor Mario Monti, Presidente Emerito Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, Senatore a vita.

Il Premio Donato Menichella per la Politica Monetaria e Creditizia sarà conferito a Banca Agricola Popolare di Sicilia – BAPS. Ritirerà il premio l’Amministratore Delegato dottor Saverio Continella.

Il Premio Donato Menichella per il Mecenatismo Imprenditoriale Culturale sarà conferito al cavalier Riccardo Cassetta, Amministratore Unico di Olio Levante S.r.l..

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