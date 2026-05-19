A Ragusa due giornate di prevenzione sui tumori della pelle e visite gratuite. Iniziativa il 22 e 23 maggio all’Interspar Le Dune

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La prevenzione torna ancora una volta nei luoghi della quotidianità con un nuovo appuntamento dedicato alla salute e alla diagnosi precoce. Dopo il successo delle iniziative dedicate alla prevenzione oncologica organizzate nei mesi scorsi all’interno dell’Interspar “Le Dune” di Ragusa, stavolta l’attenzione sarà rivolta alla profilassi dermatologica con “Amici per la Pelle – Giornate di prevenzione dermatologica”, in programma il 22 e 23 maggio presso il punto vendita ragusano sito in via Giorgio La Pira. L’iniziativa è promossa da Despar Sicilia, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT sezione di Ragusa presieduta dalla dott.ssa Maria Teresa Fattori, e da ASP Ragusa. Un format che ha dimostrato di funzionare, portando la cultura della prevenzione direttamente tra le persone, in spazi frequentati ogni giorno da famiglie e cittadini. La presenza di medici e specialisti all’interno di contesti quotidiani come il supermercato rappresenta infatti un modo concreto per avvicinare la comunità ai controlli e alla consapevolezza sanitaria, abbattendo distanze e timori.

Il calendario prenderà il via il 21 maggio con le attività di prenotazione delle visite dermatologiche, previste dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Le giornate centrali saranno quelle del 22 e 23 maggio, dedicate agli screening dermatologici gratuiti con medici dermatologi del Policlinico di Catania. Il 22 maggio le attività saranno affidate al dott. Nicola Giardullo, mentre il 23 maggio sarà presente il dott. Stefano Di Marco. In entrambe le giornate le visite si svolgeranno dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30. Nel corso dell’iniziativa, la dott.ssa Dore e il dott. Ambrogio, insieme a diversi volontari LILT, offriranno anche momenti divulgativi e “pillole” informative dedicate alla prevenzione oncologica.

Il 22 maggio, alle ore 10:30, è prevista una conferenza stampa di apertura alla presenza della dott.ssa Stefania Dore, direttore sanitario LILT, del dott. Marco Ambrogio, vicepresidente LILT Ragusa, e della dott.ssa Cettina Gurrieri, area marketing Ergon.

«Crediamo molto in questo percorso condiviso con LILT e ASP – spiega Cettina Gurrieri, area marketing Ergon – perché permette di trasformare il luogo della spesa quotidiana anche in uno spazio di attenzione verso il benessere delle persone. La prevenzione deve diventare parte della vita quotidiana e la risposta dei cittadini ci ha confermato quanto sia importante continuare a investire in questa direzione».

L’iniziativa punta a sensibilizzare sull’importanza dei controlli dermatologici periodici, soprattutto in vista della stagione estiva e della maggiore esposizione al sole, ricordando come la diagnosi precoce rappresenti uno strumento fondamentale per la tutela della salute.

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