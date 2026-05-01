Primo Maggio: il PD ibleo rilancia “Lavoro dignitoso, salari giusti e meno precarietà”

CHIARAMONTE GULFI – Una Festa dei Lavoratori vissuta non solo come celebrazione simbolica, ma come occasione di confronto politico sui diritti, sui salari e sul futuro dell’occupazione. È questo il senso dell’iniziativa promossa oggi dal Partito Democratico della provincia di Ragusa a Chiaramonte Gulfi, dove dirigenti, amministratori e rappresentanti istituzionali si sono ritrovati per riportare il tema del lavoro al centro del dibattito pubblico.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Mario Cutello, il segretario cittadino del PD Vito Marletta, il deputato regionale Nello Dipasquale, il segretario provinciale Angelo Curciullo e numerosi esponenti dei circoli del territorio.

Curciullo: “Il lavoro torni priorità politica”

Nel corso della giornata il segretario provinciale Angelo Curciullo ha sottolineato la necessità di trasformare il Primo Maggio in un momento di mobilitazione politica e sociale.

Secondo Curciullo, in una fase segnata dall’indebolimento delle tutele e dalla diffusione del lavoro precario, serve una nuova battaglia su retribuzioni adeguate, sicurezza nei luoghi di lavoro e diritti.

Il messaggio lanciato dalla Federazione provinciale è chiaro: il lavoro non può restare un tema secondario, ma deve tornare al centro dell’agenda politica.

Dipasquale: “9 euro l’ora negli appalti pubblici”

Nel dibattito è intervenuto anche il deputato regionale del PD all’Ars Nello Dipasquale, che ha illustrato alcune iniziative legislative portate avanti in Assemblea regionale.

Tra queste, un disegno di legge per introdurre una retribuzione minima di 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali, misura pensata per contrastare il lavoro povero e garantire standard minimi salariali.

Dipasquale ha ricordato anche l’approvazione di un proprio emendamento alla Finanziaria regionale che prevede incentivi per l’occupazione femminile nel settore privato.

Ha inoltre richiamato il disegno di legge sulla parità salariale tra uomo e donna, di cui è primo firmatario, ma che risulta ancora fermo all’Assemblea regionale.

“Più trasparenza nella pubblica amministrazione”

Nel suo intervento, il parlamentare dem ha acceso i riflettori anche sul tema della trasparenza amministrativa, sostenendo che l’abolizione del reato di abuso d’ufficio avrebbe aperto spazi a comportamenti opachi, soprattutto nei processi di assunzione e nella gestione dei bandi pubblici.

Una questione che, secondo Dipasquale, richiede maggiori controlli, responsabilità e rigore istituzionale.

Dal lavoro povero alla sicurezza

La giornata di Chiaramonte Gulfi ha confermato la volontà del Partito Democratico di coniugare partecipazione popolare e approfondimento politico sui principali nodi del mercato del lavoro.

Tra i temi affrontati:

sicurezza nei luoghi di lavoro

contrasto al lavoro povero

lotta alla precarietà

salari adeguati

pari opportunità

occupazione stabile

“Senza lavoro dignitoso non c’è futuro”

A chiusura dell’incontro, Curciullo ha ringraziato il sindaco Mario Cutello e il segretario cittadino Vito Marletta per avere accolto la proposta di dedicare il Primo Maggio a una riflessione pubblica sul lavoro.

Il concetto finale rilanciato dal PD ibleo è netto: senza lavoro dignitoso non esistono libertà, giustizia sociale né prospettive per le nuove generazioni.

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