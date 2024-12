Alla scoperta della storia di Scicli. Primo laboratorio domani nel convento della Croce

Sono laboratori didattici di archeologia che si terranno a partire da domani al Convento della Croce di Scicli per finire il prossimo 10 maggio dedicati a bambini fra i 5 ed il 10 anni. “La pittura nella preistoria” è il tema del primo laboratorio in programma domani dalle 15.30 alle 17. Il ciclo di cinque laboratori sarà tenuto dalle due archeologhe Alessandra D’Izzia e Paola Dantoni, impegnate da anni sul fronte archeologia preventiva e didattica.

Le due professioniste mostreranno ai più piccoli da vicino il lavoro dell’archeologo, tramite la ricostruzione storica e condurranno i partecipanti indietro nel tempo alla riscoperta di antiche usanze e pratiche. Come vivevano i nostri antenati? Come si vestivano? Come esprimevano la loro arte? Si daranno risposte a questi interrogativi. Solo conoscendo il passato infatti saremo attenti custodi del futuro. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica. Primo appuntamento domani 14 dicembre “La pittura nella Preistoria”, il secondo l’11 gennaio con “L’arte del vasaio”, il terzo l’8 febbraio “Alla scoperta del Convento della Croce”, il quarto laboratorio il 12 aprile “L’arte del mosaicista” e l’ultimo, il quinto, il 10 maggio “I grandi volti del passato”.

