Ragusa senz’acqua per 14 ore: lunedì 12 maggio intervento su impianto San Leonardo. Ecco le zone interessate

Lunedì 12 maggio 2025, a partire dalle ore 8:00 e fino alle 22:00, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua per consentire un intervento strategico sull’impianto di sollevamento idrico di San Leonardo. L’interruzione si rende necessaria per sostituire le apparecchiature di alimentazione primaria e – secondo Iblea Acque – migliorerà la disponibilità idrica in buona parte della città.

Ma il prezzo da pagare sarà elevato: disservizi diffusi in numerosi quartieri, con cittadini costretti a razionare l’acqua già dal weekend. L’interruzione non sarà immediata ma graduale, con gli effetti che si faranno sentire poche ore dopo l’avvio dei lavori.

Le zone coinvolte

Il disagio interesserà in particolare: l’area tra i Salesiani di corso Italia e l’inizio di corso Mazzini; l’intero quartiere di Ibla e aree limitrofe; via Archimede, viale Europa, viale delle Americhe, via Colleoni, via Fieramosca; zone di via Palma di Montechiaro, via Psaumida, via Pietro Nenni; aree residenziali di Cisternazzi e Puntarazzi.

Misure straordinarie: arrivano le autobotti

Per affrontare l’emergenza, Iblea Acque ha predisposto un piano straordinario con tre punti fissi di distribuzione idrica: parcheggio antistante l’Istituto Salesiani (corso Italia); parcheggio Giardini Pubblici a Ibla; via Berlinguer angolo via Psaumida.

Saranno inoltre attivati automezzi mobili per far fronte a necessità particolarmente urgenti.

Appello ai cittadini: “Limitate i consumi”

La società invita la cittadinanza a limitare i consumi nei giorni precedenti l’intervento, in modo da conservare riserve idriche utili durante la lunga finestra di sospensione. “L’obiettivo – spiegano da Iblea Acque – è contenere i disagi e garantire, a regime, una distribuzione più efficiente e continua.”

