Da Vittoria a Praga il coraggio del professore eroe: Domenico Lucifora premiato dal Ministro Valditara

Un viaggio d’istruzione che rischiava di trasformarsi in tragedia, un attimo di paura e poi il coraggio di chi, senza esitare, ha scelto di agire.

Tra quei protagonisti c’è anche Domenico Lucifora, docente originario di Vittoria, che insieme alle colleghe Miriam Morsani e Federica Verzaro ha salvato decine di studenti durante una gita scolastica a Praga, intervenendo prontamente dopo il malore improvviso dell’autista del bus.

Per quel gesto di straordinaria lucidità e responsabilità, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha voluto premiarli personalmente con un attestato di merito, consegnato nel Liceo scientifico statale “Claudio Cavalleri” di Parabiago, dove i tre insegnanti prestano servizio.

L’episodio risale allo scorso 15 aprile. Durante la gita scolastica nella capitale ceca, l’autista del pullman ha accusato improvvisamente un malore mentre era alla guida.

Pochi secondi che potevano diventare drammatici.

Ma la prontezza dei tre professori ha evitato il peggio: sono riusciti a mettere in sicurezza il bus, proteggere gli studenti e prestare le prime cure al conducente, trasformando una situazione ad altissimo rischio in una storia di coraggio e sangue freddo.

Per questo il Ministero ha deciso di riconoscere ufficialmente il loro gesto.

Nella motivazione dell’attestato si legge che i docenti sono stati premiati “per l’elevato senso di responsabilità, la prontezza di intervento e lo spirito di solidarietà”, qualità che hanno contribuito “alla tutela della persona e alla sicurezza della comunità scolastica”.

Ad accogliere Valditara nell’atrio del liceo sono stati la dirigente scolastica Alessandra Moscatiello e il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Luciana Volta.

Anche la dirigente scolastica Alessandra Moscatiello ha espresso il proprio orgoglio per i docenti protagonisti della vicenda, parlando di coraggio, spirito di coesione, iniziativa e profondo senso del dovere.

L’intero istituto si è stretto attorno ai tre insegnanti, riconoscendo in quel gesto i valori più alti della professione educativa: proteggere, guidare, esserci quando conta davvero.

I professori, visibilmente emozionati, hanno ricevuto il riconoscimento davanti a colleghi e studenti. Nessuno di loro aveva cercato visibilità nei giorni successivi all’episodio.

Foto: OrizzonteScuola.it

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