Nuovo parcheggio a Scoglitti: il consiglio comunale approva il progetto in via Orazio Costantino

Un’area di via Orazio Costantino sarà destinata a parcheggio. Non un parcheggio pubblico, ma un parcheggio realizzato da privati proprietari del lotto in una delle zone più note di Scoglitti, alle spalle della Riviera Gela.

Il consiglio comunale ha approvato, a maggioranza, il progetto dei proprietari e ha dato il via libera per la realizzazione del parcheggio in un’area che e una delle “zone bianche” di Vittoria. I proprietari avevano fatto ricorso per via giudiziaria per ottenere lo svincolo del lotto, che era stato inserito nel piano regolatore approvato dal consiglio comunale nel periodo dell’amministrazione Moscato. Ma i vincoli sono scaduti e i proprietari potranno ora utilizzare il loro terreno. Ma non hanno ottenuto la possibilità di edificare e il terreno resta vincolato alla realizzazione di un parcheggio, mentre una parte sarà caduta per la viabilità.

Il parcheggio, in una zona densamente abitata durante i mesi estivi, potrà costituire una risorsa importante per la frazione balneare.

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