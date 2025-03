Fiorisce il giardino delle donne: quattro piante di mimose nella nuova piazzetta di Ragusa

Un angolo di bellezza e simbolismo nel cuore di Ragusa: le mimose nella nuova Piazzetta Mons. Tidona

Il centro di Ragusa ha un nuovo angolo di verde, simbolo di rinascita e di impegno collettivo. Quattro alberi di mimosa sono stati piantati nella Piazzetta Mons. Tidona, che sta subendo una riqualificazione e che presto tornerà a essere uno dei punti di ritrovo più apprezzati dai ragusani. L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra il Comune di Ragusa e Inner Wheel Ragusa Centro, con il supporto degli Assessorati ai Lavori Pubblici e al Verde.

Il progetto, che si inserisce nel quadro di riqualificazione della piazzetta, ha trovato un suo punto di forza nei quattro alberi di mimosa, simbolo della Giornata internazionale della donna. Questi alberi non sono solo un omaggio alla ricorrenza, ma anche un gesto simbolico che segna l’amore per la città e l’importanza della cura del territorio.

Come ha dichiarato Giovanni Gurrieri, assessore al Centro storico, “Il piccolo ma significativo giardino delle mimose che da oggi vive nel Centro di Ragusa è un’iniziativa che abbiamo portato avanti insieme a Inner Wheel Ragusa Centro, a cui va tutta la nostra gratitudine”.

La scelta di piantare questi alberi nella Piazzetta Mons. Tidona, situata tra Piazza San Giovanni e via Rapisardi, è anche un modo per celebrare la trasformazione di uno spazio urbano che, dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione, sarà restituito alla città come una vera e propria oasi verde. Questo spazio, che sarà anche destinato ad accogliere piccoli eventi, vedrà un ulteriore ampliamento rispetto alla sua versione precedente.

Gianni Giuffrida, assessore ai Lavori pubblici, ha spiegato che la piazzetta diventerà un punto di riferimento per tutti, con una maggiore attenzione alla natura e agli eventi comunitari. La zona è ancora in fase di completamento, ma presto i ragusani potranno godere di un’area verde rinnovata, dotata di impianto di illuminazione e pronta per accogliere la vita cittadina.

Il gesto delle mimose, oltre ad arricchire l’estetica della piazza, rappresenta un messaggio di solidarietà e attenzione alla comunità. È una testimonianza del lavoro congiunto tra amministrazione e cittadinanza, che dimostra come la cura del territorio possa essere anche un atto di bellezza e memoria.

In attesa della completa riqualificazione della piazzetta, le mimose sono già lì, a simboleggiare non solo la primavera che sta arrivando, ma anche la speranza e la forza di una città che guarda al futuro con ottimismo e partecipazione.

