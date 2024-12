Ispica: importanti lavori di manutenzione e pulizia del torrente Favara

Ad Ispica, sono in corso importanti lavori di manutenzione e pulizia del Torrente Favara, uno dei corsi d’acqua pubblici più rilevanti del bassopiano ispicese. Il progetto, con un investimento di 345.000 euro, prevede interventi lungo un tratto di circa 6 chilometri per rimuovere il materiale accumulato nel tempo, che in alcune aree ha portato il fondo del torrente allo stesso livello della strada e dei terreni circostanti.

L’Assessore Dibenedetto ha evidenziato che la pulizia del torrente contribuirà a un miglior deflusso delle acque piovane, riducendo il rischio di esondazioni e migliorando l’intero sistema idraulico del bassopiano. Ha inoltre ringraziato i comitati di cittadini per la collaborazione e il monitoraggio del territorio.

Il Sindaco Leontini, sottolineando la priorità dell’amministrazione per le attività di prevenzione, ha dichiarato: “Grazie alla fiducia dell’Autorità di Bacino, siamo riusciti a realizzare interventi che ad Ispica non venivano effettuati da trent’anni. Continueremo a lavorare per trovare ulteriori fondi extra comunali a beneficio della nostra città.”

