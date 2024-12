A Masterchef 14 una giovane aspirante chef da Ragusa: Marta conquista il grembiule grigio

Grembiule grigio per Marta, art director di Ragusa, che ha deciso di vivere appieno la vita e di rimettere mano alle passioni messe da parte, come la cucina. Sono aperti i live cooking della quattordicesima edizione di Masterchef in onda su Sky. Nonostante le olive carbonizzate, che mettono a dura prova la sua indole perfezionista, il piatto Terra, composto da ravioli di farina di carruba ripieni di coniglio, olive e peperoni su fondo di coniglio, le fa guadagnare una seconda chance.

La prima puntata della quattordicesima edizione di Masterchef Italia è stata un vortice di emozioni per Marta, giovane aspirante chef di Ragusa.

Il suo atteggiamento ha attirato l’attenzione del giudice Antonino Cannavacciuolo, che l’ha rimproverata per la mancanza di fiducia nella sua stessa creazione. Al contrario, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, insieme al fidanzato di Marta, hanno difeso il piatto, mostrando più fiducia di quanta ne avesse lei stessa.

Marta, visibilmente emozionata, si è anche commossa durante il confronto con i giudici. Alla fine, il suo percorso nel programma è iniziato con un incoraggiante successo: ha ottenuto il voto favorevole di Cannavacciuolo e Locatelli, nonostante il dissenso di Barbieri. Una partenza ricca di tensione, ma che sembra promettere molto per questa giovane concorrente siciliana.

