Assegnate le bandiere blu: in provincia la new entry è Scicli. Confermate le altre località del ragusano

Il mare di Scicli ha ricevuto la prestigiosa Bandiera Blu, un riconoscimento conferito stamani al sindaco Mario Marino dal presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza. Le località premiate includono Sampieri, Pisciotto e Costa di Carro, con l’obiettivo dell’amministrazione di estendere il riconoscimento a tutta la costa sciclitana nel 2025. Scicli, dunque, è la new entry di quest’anno, insieme a Taormina e Letojanni.

CONFERMATE LE ALTRE LOCALITA’ RAGUSANE

Le altre località in provincia di Ragusa già insignite della bandiera blu sono state riconfermate, ovvero Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo e la new entry Scicli. Le altre località siciliane sono Lipari, Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Tusa e le new entry Letojanni, Taormina.Presente Agrigento con Menfi.

Il sindaco di Scicli, Mario Marino ha dichiarato: “La Bandiera Blu per il mare di Scicli mette in grande rilievo le politiche di governance del territorio messe in atto dall’amministrazione che presiedo e che punta a tale strumento blu anche per promuovere il proprio territorio a livello turistico.”

L’ASSEGNAZIONE DELLA FEE

La Bandiera Blu è assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE) in base a 32 criteri che includono la funzionalità degli impianti di depurazione, la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale, la valorizzazione delle aree naturalistiche e le iniziative per una migliore vivibilità estiva.

La Fee, fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa e no-profit, con sede centrale a Copenaghen e presente in 81 Paesi. L’obiettivo principale dei suoi programmi è la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, con particolare attenzione all’educazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado. I criteri del Programma Bandiera Blu vengono aggiornati periodicamente per stimolare le amministrazioni locali a migliorare continuamente la gestione del territorio e la salvaguardia dell’ambiente.

