San Giorgio patrono “aeque principalis” di Ragusa insieme a San Giovanni: accolta la richiesta di Monsignor La Placa

Il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha ufficialmente riconosciuto San Giovanni Battista come patrono principale della Diocesi e della Città di Ragusa, e San Giorgio Martire come patrono “aeque principalis” della stessa città. Questo riconoscimento è stato concesso in risposta alla richiesta fatta dal vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, che aveva sollecitato tale dichiarazione per “ragioni pastorali e storiche”.

ACCETTATA LA RICHIESTA DEL VESCOVO

La Santa Sede ha accettato la richiesta del vescovo con una risposta eccezionale, come indicato nel decreto firmato dal prefetto cardinale Arthur Roche e dal segretario monsignor Vittorio Francesco Viola OFM. Essi hanno sottolineato che la decisione è stata presa in considerazione della valutazione pastorale del vescovo La Placa, il quale ha ritenuto di esprimere la volontà della maggior parte dei fedeli che nutrono una devozione paritaria verso San Giovanni Battista e San Giorgio.

Monsignor La Placa, dopo aver ricevuto il decreto, ha informato don Pietro Floridia, il parroco del duomo di San Giorgio, condividendo la gioia con l’intera comunità di Ragusa. Il vescovo ha riconosciuto e apprezzato la fede e la devozione sincera dei fedeli verso i due santi patroni.

Il decreto e la lettera del Dicastero al vescovo di Ragusa sono stati allegati alla comunicazione ufficiale.

Foto: Salvo Bracchitta

