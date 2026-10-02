Modica, quasi un milione di euro vincolato ma usato per altro: la Finanza acquisisce gli atti dell’era Abbate

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Cinque opere contro il rischio idrogeologico, cinque finanziamenti del ministero dell’Interno per circa 5 milioni di euro e un problema contabile che si ripete quasi identico in tutti e cinque i casi. Dovevano essere somme vincolate ed invecse sono state investite per altro negli anni in cui sindaco era l’attuale deputato regionale Ignazio Abbate. A Modica i conti di quei fondi sono finiti sotto la lente di ingrandimento con la Guardia di Finanza che ha acquisito, oramai due settimane fa, tutti i relativi documenti a Palazzo San Domenico.

Le cinque determine del 15 settembre

Il punto di partenza sono atti del Comune. Il 15 settembre gli uffici hanno adottato cinque determine dirigenziali, dalla 1741 alla 1745 del 2026, per rettificare, ridurre o revocare impegni di spesa legati ai fondi del Viminale.

Il nodo riguarda le anticipazioni incassate nel 2020, quando sindaco era Ignazio Abbate: 200 mila euro per Passo Gatta, 198 mila per via Fontana, 200 mila per San Silvestro, Rassabbia e Cava Fazio, 200 mila per Cava d’Ispica e 179 mila per contrada Scardacucco. In tutto 977 mila euro.

Erano fondi vincolati: avrebbero dovuto essere legati in bilancio alle opere per cui erano arrivati. Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, invece, non sarebbero state fatte le necessarie variazioni di bilancio e le somme non sarebbero state riportate nella contabilità vincolata. Le determine parlano di una «duplicazione della capacità di spesa». Per San Silvestro, per esempio, nel 2024 sarebbe stato impegnato l’intero finanziamento da un milione senza scalare i 200 mila euro già incassati.

Cosa cambia per le opere

Le correzioni pesano sui cantieri. Il progetto di contrada Scardacucco perde 179 mila euro su 985 mila, quello dell’alveo San Silvestro 200 mila su un milione, Passo Gatta altri 200 mila. Revocate le determine del 2024 per la sistemazione del torrente Cava d’Ispica, con il ripristino delle spalle del ponte crollato nell’alluvione del 2023, e per la messa in sicurezza del tratto coperto di via Fontana.

L’interrogazione del Pd

Sulle stesse determine il consigliere comunale del Pd Giovanni Spadaro ha presentato un’interrogazione, chiedendo che la risposta arrivi in Consiglio. Quattro le domande alla sindaca e all’assessore: perché le somme del 2020 non siano state contabilizzate correttamente, perché non siano state vincolate alle opere, se ne siano derivati debiti fuori bilancio o altre conseguenze per l’ente, e come si intenda salvare i finanziamenti e portare a termine i lavori.

La segnalazione

La segnalazione alla Guardia di Finanza sarebbe partita da alcuni dirigenti comunali,e segnatamente dalla dirigente del servizio finanziario, dopo aver riscontrato le anomalie rimettendo mano ai conti dei progetti. L’acquisizione di documenti è un passaggio di verifica: al momento non risultano contestazioni a carico di singole persone.

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